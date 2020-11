V Južnom Sudáne prišli za týždeň o život dvaja humanitárni pracovníci

Džuba 3. novembra (TASR) – Organizácia Spojených národov v utorok informovala, že v Južnom Sudáne boli v priebehu jedného týždňa zavraždení dvaja humanitárni pracovníci. Obaja zabití boli Juhosudánčania.



Ako informovala agentúra AFP, po poslednom útoku, ku ktorému došlo 30. októbra, sa počet humanitárnych pracovníkov zabitých v tomto roku v Južnom Sudáne zvýšil na deväť, uviedol Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UNOCHA), ktorý dodal, že tento počet obetí je v porovnaní s rokom 2019 trojnásobne vyšší.



Predstaviteľ UNOCHA v Južnom Sudáne Alain Noudehou vo svojom vyhlásení žiadal okamžité skoncovanie s násilím a beztrestnosťou.



Obeť posledného útoku pracovala pre juhosudánsku mimovládnu organizáciu Nile Hope v štáte Jonglei na východe krajiny, sužovanej stále ozbrojenými potýčkami a konfliktmi medzi etnikami.



V čase útoku sa obeť presúvala medzi základňou organizácie a úradom, ktorý poskytoval pomoc podvyživeným deťom a rodičkám. Kolega obete z útoku vyviazol so zraneniami. „Útok spáchala ozbrojená mládež," uvádza sa vo vyhlásení OSN.



K tomuto incidentu došlo len deň po tom, ako sa neďaleko mesta Pibor ležiacom v susednom štáte stal terčom ozbrojeného prepadu tím z britskej charitatívnej organizácie Plan International. Jeden humanitárny pracovník bol pri tomto útoku zastrelený, ďalší utrpel vážne strelné zranenie.



Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011 po desaťročnej vojne so Sudánom, ktorý je jeho severným susedom s väčšinovým moslimským obyvateľstvom.



V roku 2013 Južný Sudán zachvátila občianska vojna, ktorá si vyžiadala takmer 400 000 obetí. V septembri 2018 bola dosiahnutá dohoda o prímerí, ktorá do veľkej miery zastavila krviprelievanie, a začiatkom tohto roku sa moci ujala vláda národnej jednoty. V krajine však stále dochádza ku konfliktom a ignorovaniu zákonov.



Južný Sudán je často označovaný za najnebezpečnejšie miesto na svete pre humanitárnych pracovníkov. UNOCHA uviedol, že od roku 2013 tam bolo zabitých 124 humanitárnych pracovníkov, väčšinou z radov obyvateľov Južného Sudánu.