V Južnom Sudáne sa zrútilo lietadlo s potravinovou pomocou
Lietadlo, ktoré prevádzkovala spoločnosť Nari Air, viezlo z hlavného mesta Juba dve tony zásob pre ľudí vysídlených v dôsledku povodní.
Autor TASR
Juba 25. novembra (TASR) - Lietadlo prevážajúce potravinovú pomoc pre medzinárodnú charitatívnu organizáciu Samaritan's Purse sa v utorok dopoludnia zrútilo v štáte Unity v Južnom Sudáne. Všetci traja členovia posádky zahynuli, uviedol predstaviteľ charitatívnej organizácie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Lietadlo, ktoré prevádzkovala spoločnosť Nari Air, viezlo z hlavného mesta Juba dve tony zásob pre ľudí vysídlených v dôsledku povodní. Stroj sa zrútil približne 20 kilometrov od letiska Leer v rovnomennom okrese štátu Unity, ktorý je bohatý na ropu a leží neďaleko hraníc so Sudánom.
Spoločnosť Nari Air na svojej webovej stránke uvádza, že pôsobí v Južnom Sudáne a ponúka širokú škálu služieb vrátane charterových letov na prepravu osôb i nákladu.
