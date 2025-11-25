Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Južnom Sudáne sa zrútilo lietadlo s potravinovou pomocou

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Lietadlo, ktoré prevádzkovala spoločnosť Nari Air, viezlo z hlavného mesta Juba dve tony zásob pre ľudí vysídlených v dôsledku povodní.

Autor TASR
Juba 25. novembra (TASR) - Lietadlo prevážajúce potravinovú pomoc pre medzinárodnú charitatívnu organizáciu Samaritan's Purse sa v utorok dopoludnia zrútilo v štáte Unity v Južnom Sudáne. Všetci traja členovia posádky zahynuli, uviedol predstaviteľ charitatívnej organizácie. Informovala o tom agentúra Reuters.

Lietadlo, ktoré prevádzkovala spoločnosť Nari Air, viezlo z hlavného mesta Juba dve tony zásob pre ľudí vysídlených v dôsledku povodní. Stroj sa zrútil približne 20 kilometrov od letiska Leer v rovnomennom okrese štátu Unity, ktorý je bohatý na ropu a leží neďaleko hraníc so Sudánom.

Spoločnosť Nari Air na svojej webovej stránke uvádza, že pôsobí v Južnom Sudáne a ponúka širokú škálu služieb vrátane charterových letov na prepravu osôb i nákladu.
