V Kábule došlo k ďalšiemu raketovému útoku

Kábul 12. decembra (TASR) - Najmenej jeden civilista zahynul a ďalší utrpel zranenia pri raketovom útoku na afganské hlavné mesto Kábul, ku ktorému došlo v sobotných ranných hodinách. Svetové tlačové agentúry o tom píšu s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie afganského ministerstva vnútra.



Na metropolu Afganistanu boli z osobného automobilu značky Toyota Corolla vypálené najmenej štyri mínometné granáty, z toho minimálne dva dopadli do obytných oblastí Kábulu, spresňuje agentúra DPA.



Za najnovší útok neprevzal bezprostredne nikto zodpovednosť. Minulý mesiac, 21. novembra, zahynulo v afganskej metropole pri podobnom raketovom útoku najmenej osem ľudí a ďalších 31 sa pri ňom zranilo. Prihlásila sa k nemu militantná organizácia Islamský štát (IS).



Džihádistická organizácia vtedy na sociálnej sieti Telegram uviedla, že jej bojovníci vystrelili na mesto 28 rakiet typu Kaťuša. Niekoľko z nich dopadlo aj do blízkosti silne opevnenej Zelenej zóny, kde sídli množstvo ambasád a medzinárodných spoločností.