V Kábule vybuchla bomba, k útoku sa prihlásil Islamský štát

Kábul 21. apríla (TASR) - Pri výbuchu bomby v Kábule v sobotu večer zahynul jeden človek a ďalší traja sú zranení, uviedla afganská polícia. K zodpovednosti za útok sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). TASR sa odvoláva na nedeľnú správu agentúry AFP.



"Bomba bola nastražená v mikrobuse," uviedol vo vyhlásení hovorca kábulskej polície a dodal, že o život prišiel vodič vozidla. V súčasnosti prípad vyšetrujú.



Skupina IS sa k zodpovednosti za útok prihlásila na sieti Telegram. Uviedla, že mikrobus s afganskými Hazármi bol vyhodený do vzduchu, keď prechádzal cez kontrolné stanovište Talibanu.



Výbušné zariadenie bolo odpálené vo štvrti v blízkosti enklávy historicky prenasledovanej šiitskej komunity Hazárov. IS sa na túto šiitskú menšinu často zameriava, pričom Hazári majú "minimálnu ochranu" od vládnuceho Talibanu.



Počet bombových útokov a samovražedných útokov v Afganistane sa výrazne znížil, odkedy Taliban ukončil svoje povstanie po zosadení vlády podporovanej USA a po návrate k moci v auguste 2021. Hrozbu však naďalej predstavujú viaceré ozbrojené skupiny vrátane IS.



Minulý mesiac zahynulo viacero ľudí, keď sa samovražedný útočník IS zameral na banku, kde si ľudia prišli vybrať výplaty. Úrady odhadli počet obetí výbuchu na tri, ale nemocničné zdroje pre agentúru AFP uviedli, že zahynulo až 20 ľudí.