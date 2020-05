V Kábule vybuchli štyri nálože, hlásia zranených

Kábul 11. mája (TASR) - Štyri výbuchy náloží umiestnených na okraji cesty otriasli v pondelok štvrťou na severe afganskej metropoly Kábul. Pri explóziách sa podľa polície zranili štyria civilisti vrátane jedného dieťaťa, píše agentúra AFP.



Afganská spravodajská stanica TOLO News uvádza, že Kábul zažil už krátko predtým - v nedeľu v noci - tri výbuchy, v dôsledku ktorých taktiež neboli hlásené obete na životoch.



K zodpovednosti za nedeľňajšie ani pondelňajšie útoky sa nikto neprihlásil. K výbuchom došlo v čase, keď sa úrady pokúšajú v meste zaviesť opatrenia zamerané na zastavenie šírenia koronavírusu, uvádza AFP.



Militanti vykonali v Kábule, ako aj iných častiach krajiny v ostatných týždňoch množstvo podobných bombových aj raketových útokov, pripomína AFP. Agentúra však zároveň dodáva, že práve štvorica po sebe nasledujúcich pondelkových výbuchov sa javí ako prvé koordinované útoky militantov za posledné mesiace.



Militantné hnutie Taliban nevykonalo v Kábule nijaké väčšie útoky od 29. februára, keď podpísalo dohodu so Spojenými štátmi. Touto dohodou sa Taliban zaviazal zastaviť útoky na americké a koaličné jednotky a súhlasil s mierovými rozhovormi s vládou v Kábule, ktoré sa mali začať po výmene väzňov. Výmenou za to sa americké a iné cudzie jednotky z Afganistanu stiahnu do 14 mesiacov od podpísania dokumentu.