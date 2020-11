V Kábulskej univerzite došlo k streľbe, študentov evakuovali

Kábul 2. novembra (TASR) - Ozbrojení muži vnikli v pondelok do priestorov Kábulskej univerzity počas otvorenia iránskeho knižného veľtrhu. Podľa očitých svedkov niekoľkokrát vystrelili, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na afganské úrady.



Podľa nich došlo k streľbe v čase, keď sa mali v budove univerzity nachádzať vládni predstavitelia, ktorí mali knižný veľtrh otvoriť. Študentov z budovy evakuovali.



Podľa ministerstva zdravotníctva boli štyri osoby prevezené do nemocnice, zranených môže byť ale viac.



"Nepriatelia Afganistanu, nepriatelia vzdelania... vstúpili na pôdu Kábulskej univerzity," reagoval hovorca ministerstva vnútra.



"Na mieste zasahujú bezpečnostné zložky a snažia sa dostať situáciu pod kontrolu," dodal.



Hnutie Taliban uviedlo, že jeho muži na pôdu univerzity nevtrhli.



V uplynulých rokoch sa niekoľko vzdelávacích inštitúcií stalo terčom útokov zo strany extrémistických skupín, akou je napríklad teroristická organizácia Islamský štát (IS).