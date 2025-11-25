< sekcia Zahraničie
V Káhire sa konala schôdzka o fáze prímeria medzi Izraelom a Hamasom
Hamas v rámci prvej fázy prepustil všetkých 20 preživších rukojemníkov, ktorých väznil v Pásme Gazy od vpádu svojich kománd na územie juhu Izraela zo 7. októbra 2023.
Autor TASR
Káhira 25. novembra (TASR) - Delegácie z Egypta, Kataru a Turecka, ktoré sú spolu so Spojenými štátmi sprostredkovateľmi dohody o prímerí v palestínskom Pásme Gazy, sa v utorok stretli v Káhire, aby prediskutovali druhú fázu tejto dohody. S odvolaním sa na egyptské štátne médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Spravodajský web Al-Qahera News, ktorý má podľa pozorovateľov väzby na egyptské tajné služby, napísal, že na stretnutí sa zúčastnili šéfovia egyptských a tureckých tajných služieb spolu s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním. Diskutovalo sa o spolupráci s USA „s cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu druhej fázy dohody o prímerí“ medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.
Hamas a Izrael podpísali dohodu o prímerí 9. októbra, čím ukončili dva roky vojny v Pásme Gazy. Najzložitejšie spory v ich vzájomných vzťahoch boli odložené na ďalšie rokovania, takže ozbrojený konflikt v Pásme Gazy nebol definitívne vyriešený, len zmrazený.
Hamas v rámci prvej fázy prepustil všetkých 20 preživších rukojemníkov, ktorých väznil v Pásme Gazy od vpádu svojich kománd na územie juhu Izraela zo 7. októbra 2023. Výmenou za to Izrael pustil na slobodu takmer 2000 palestínskych väzňov, ktorých zadržiaval vo svojich detenčných zariadeniach. Dohoda počítala aj s vrátením tiel 28 mŕtvych rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy z Izraela výmenou za telá 360 militantov.
V rámci prvej fázy dohody mal Izrael stiahnuť svojich vojakov z obývaných častí Pásma Gazy a presunúť ich k dohodnutej línii, pustiť do enklávy viac humanitárnej pomoci a otvoriť hraničný priechodu Rafah pre chorých a zranených.
Od podpísania dohody o prímerí sa však jej zmluvné strany navzájom obviňujú z porušenia existujúcich záväzkov a vyjadrujú neochotu implementovať ďalšie kroky požadované 20-bodovým mierovým plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa.
