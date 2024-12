V Káhire sa zrútila bytovka, zahynulo najmenej osem ľudí

Káhira 10. decembra (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších troch so zraneniami hospitalizovali po tom, čo sa v egyptskej Káhire v utorok zrútil šesťposchodový bytový dom, informuje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR píše na základe správ agentúr AFP a AP.



Hovorca ministerstva zdravotníctva vo vyhlásení uviedol, že na mieste zasahovalo deväť sanitiek. Záchranári naďalej prehľadávajú trosky s cieľom nájsť prípadných preživších alebo obete.



Zrútený bytový dom sa nachádzal v mestskej časti al-Wájlí, obývanej prevažne nižšou strednou triedou. Príčina zrútenia budovy zatiaľ nie je známa, no podľa úradu guvernéra Káhiry Ibráhíma Sábira Chalíla prípad budú vyšetrovať. Ako preventívne opatrenie nariadil úrad evakuáciu susedných bytových domov.



Podľa šéfa samosprávy mestskej časti al-Wájlí Ahmada Awada úrady v roku 1993 vydali príkaz na rekonštrukciu tejto budovy postavenej v 60. rokoch minulého storočia, informuje denník al-Ahrám. "Obyvatelia domu sa však proti príkazu odvolali, a preto nebol vykonaný," dodal Awad.



K zrúteniam budov dochádza v Egypte pomerne často, a to predovšetkým v chudobných mestských štvrtiach či na vidieku. Dôvodom sú nekvalitné stavebné materiály a nedostatočná údržba. V neustále rastúcej metropolitnej oblasti Káhiry žije vyše 26 miliónov ľudí a v posledných rokoch tam došlo k niekoľkým tragédiám súvisiacim so zrútením budov.



Po desaťročiach laxného prístupu k nelegálnej výstavbe sa egyptská vláda v posledných rokoch snaží postupovať tvrdšie. Vláda tiež buduje nové mestá a štvrte, aby tak poskytla ľuďom žijúcim v rizikových oblastiach nové príbytky. V mnohých egyptských mestách sa však stále nachádzajú celé štvrte bytových domov a chatrčí, ktoré nespĺňajú stavebné predpisy.