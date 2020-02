KORONAVÍRUS: Čína i Južná Kórea hlásia ďalšie prípady infikovaných

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Na ilustračnej snímke vydanej v januári 2020 koronavírus 2019-nCoV. Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní. Prípady nakazenia sú potvrdené už v najmenej 15 krajinách, pričom v Číne už vírusu podľahlo 170 ľudí. Foto: TASR/AP

Peking/Soul 29. februára (TASR) - Čína v sobotu oznámila ďalších 47 úmrtí na nový typ koronavírusu, čím sa počet jeho obetí v krajine zvýšil na 2835 osôb. Stav viac ako 7660 infikovaných ľudí považujú lekári za kritický. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.Čínska Národná zdravotnícka komisia tiež zaevidovala 427 nových prípadov nákazy novým typom koronavírusu, čo je oproti predchádzajúcemu dňu ďalší nárast. Počet infikovaných v Číne sa tak zvýšil na 79.251.Z akútneho vírusového ochorenia sa na celom území Číny podľa komisie doteraz vyliečilo 39.002 pacientov.Najviac nakazených a chorých je naďalej v provincii Chu-pej, odkiaľ sa vírus koncom roku 2019 postupne rozšíril a odkiaľ v sobotu hlásili 423 z celkovo 427 nových infikovaných.Južná Kórea v sobotu nahlásila 594 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 2931. Ide o doteraz najväčší nárast počtu nakazených v tejto krajine, kde vírusu za posledných 24 hodín podľahli ďalší traja ľudia.Väčšina - až 90 percent - z celkového počtu nakazených sa koncentruje v meste Tegu na juhovýchode krajiny a jeho okolí, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei.Úrady štvrtého najväčšieho mesta Južnej Kórey - s populáciou okolo 2,5 milióna - vyzývajú verejnosť na ohľaduplnosť a apelujú, aby ktokoľvek s horúčkou alebo respiračnými problémami nevychádzal von a radšej zostal doma.Úrady zatiaľ neuvažujú o vyhlásení karantény, ako to pred časom urobili v čínskom meste Wu-chan, kde sa nový typ koronavírusu objavil prvýkrát. Juhokórejská vláda však občanov v sobotu vyzvala, aby sa nezúčastňovali na verejných podujatiach vrátane bohoslužieb.Očakáva sa, že počet nakazených v Južnej Kórei sa ešte zvýši, keďže aktuálne je na vírus testovaných 210.000 členov náboženského hnutia Sinčchondži, ktorého bohoslužby navštevovala aj 61-ročná žena považovaná za tzv. superprenášačku.Približne polovica zo všetkých prípadov nákazy v krajine súvisí práve s návštevou kostolov. Infikovaná žena dostala horúčku 10. februára, avšak ešte predtým, než jej diagnostikovali koronavírus, sa zúčastnila na najmenej štyroch bohoslužbách v Tegu.Los Angeles 29. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva amerického štátu Kalifornia v sobotu potvrdil druhý prípad nakazenia novým koronavírusom SARS-CoV-2 bez zjavnej väzby na ostatné prípady vírusovej infekcie v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AFP.Ide o osobu, ktorá v nedávnej minulosti necestovala do krajiny, kde sa vírus vyskytuje, a nebola ani v kontakte s nikým, kto by bol chorý, uviedla Sara Codyová, riaditeľka odboru verejného zdravotníctva v okrese Santa Clara ležiacom neďaleko San Francisca.Spresnila, že ide o dospelú ženu, ktorá je hospitalizovaná v miestnej nemocnici.V Spojených štátoch v súčasnosti evidujú 15 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, z toho deväť v štáte Kalifornia, dva v Illinois a po jednom v štátoch Massachusetts, Washington, Arizona a Wisconsin. V Illinois a v Kalifornii bol zaznamenaný prenos vírusu z človeka na človeka.Do USA priviezli aj 43 ľudí, ktorí sa nakazili na palube výletnej lode Diamond Princess, ktorá bola v karanténe v prístave japonského mesta Jokohama, a troch občanov infikovaných v Číne.Washington 29. februára (TASR) - Spojené štáty americké sa rozhodli pre odklad summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa mal konať v marci v meste Las Vegas. Príčinou odkladu sú obavy z nového typu koronavírusu, uviedol podľa agentúry AFP nemenovaný predstaviteľ americkej vlády.V čase, keď medzinárodné spoločenstvo spolupracuje v boji proti novému koronavírusu, Spojené štáty po konzultácii s partnermi z ASEAN prijalio odložení stretnutia vedúcich predstaviteľov ASEAN, uviedol zdroj.Lídri združenia ASEAN mali byť hosťami prezidenta Donalda Trumpa na summite zvolanom do Las Vegas na 14. marca.Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa novým ochorením v celom svete nakazilo vyše 84.000 ľudí, pričom 2868 mu podľahlo, ale vyliečilo sa vyše 36.000 osôb.Mimo Číny zaznamenali SARS-CoV-2 v 46 krajinách.Vo viacerých štátoch sveta, kde boli potvrdené prípady nákazy, z preventívnych dôvodov zrušili naplánované hromadné podujatia alebo zhromaždenia.Los Angeles 29. februára (TASR) - Americké úrady hlásia v poradí tretí prípad, keď sa novým koronavírusom SARS-CoV-2 nakazila osoba, ktorá necestovala do zahraničia, ani neprišla do styku s chorým na akútne respiračné ochorenie COVID-19.Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, podľa ktorej z tejto situácie vyplýva, že infekčná choroba sa šíri na území USA.AFP spresnila, že nakazeným je človek žijúci v štáte Oregon na západe USA. Ide o dospelého, ktorý bol hospitalizovaný. Je tiež známe, že bol v kontakte s inými osobami v základnej škole.Dva ďalšie prípady tohto druhu hlásili tento týždeň zo susedného amerického štátu Kalifornia.Washington 29. februára (TASR) - Spojené štáty v noci na sobotu vystríhali svojich občanov pred cestovaním do Talianska, ktoré je obľúbenou destináciou turistov z USA. Toto varovanie súvisí s tým, že v Taliansku stúpa počet potvrdených prípadov nakazenia novým typom koronavírusu SARS-CoV-2.Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo svojom vyhlásení odporúča, aby cestovatelia z USA odložili svoju cestu do Talianska, ktoré nie je momentálne nevyhnutná. CDC tiež upozornilo, že v postihnutých oblastiach Talianska je obmedzený prístup k primeranej lekárskej starostlivosti.Ministerstvo zahraničných vecí USA tiež apelovalo na amerických občanov, aby zvážili svoje cesty do Talianska, pričom poukázalo na pretrvávajúce šírenie vírusu spôsobujúceho akútne respiračné ochorenie pomenované COVID-19.Taliansky minister zahraničných veci Luigi Di Maio pritom vo štvrtok odkázal turistom znepokojeným šírením nového typu koronavírusu, aby sa do Talianska nebáli cestovať a nerušili svoje plánované zájazdy.Počet nakazených dosiahol v piatok v Taliansku 821 ľudí. Toto číslo zahŕňa aj približne 45 osôb, ktoré boli infikované, ale došlo u nich k úplnému uzdraveniu. Približne 64 pacientov je umiestnených na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Najvyšší počet nakazených, 400, sa nachádza v Lombardsku.Taliansko má najvyšší počet úmrtí i nakazených zo všetkých európskych krajín.Rijád 29. februára (TASR) - Saudská Arábia v piatok vydala zákaz vstupu do dvoch najposvätnejších miest islamu, ktorý platí pre občanov členských štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Toto opatrenie súvisí so šírením nového koronavírusu.Ako v piatok informovalo saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí,zákaz vstupu pre občanov GCC sa týka miest posvätných miest Mekka a Medina.Ako pripomenula agentúra AFP, členskými štátmi GCC sú okrem Saudskej Arábie aj Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Omán a Katar. Ich občania môžu do Saudskej Arábie cestovať bez víz, len s cestovným dokladom.Vo vyhlásení rezortu diplomacie sa explicitne neuvádza, či sa pozastavenie vstupu do Mekky a Mediny týka aj saudskoarabských občanov.Zákaz vstupu a však netýkaToto rozhodnutie sa objavilo len deň po tom, ako Saudská Arábia vo štvrtok pozastavila vydávanie víz pre zahraničných moslimov, ktorí chcú vykonať púť do najposvätnejších miest islamu, Mekky a Mediny.Rozhodnutie sa týka tzv. malej púte zvanej umra, ktorú je možné vykonať počas celého roka. V rámci nej prichádzajú do Mekky každý mesiac tisíce moslimských pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich zároveň navštevujú aj prorokovu svätyňu v Medine.Rezort diplomacie v Rijáde súčasne vo štvrtok pozastavil vydávanie turistických víz pre občanov krajín, v ktorých došlo k rozsiahlejšiemu šíreniu nového nákazlivého koronavírusu SARS-CoV-2.Jedným z hlavných regionálnych ohnísk nákazy je Irán, kde zaznamenali už minimálne 19 úmrtí a 139 infikovaných. Nákaza sa šíri najmä v šiitskom pútnickom meste Kom. Tam sa vírus podľa úradov dostal prostredníctvom ľudí, ktorí prišli z Číny, odkiaľ sa nový koronavírus rozšíril už do vyše 45 krajín sveta.