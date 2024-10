V Kalifornii odsúdili páchateľa útoku na Paula Pelosiho na doživotie

San Francisco 29. októbra (TASR) - Muža, ktorý kladivom zaútočil na manžela Nancy Pelosiovej, bývalej demokratickej predsedníčky Snemovne reprezentantov, v utorok súd v štáte Kalifornia odsúdil na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Informovala o tom agentúra AP.



Sudca Harry Dorfman pri vynášaní rozsudku uviedol, že jeho zámerom je dosiahnuť, aby sa David DePape "nikdy nedostal z väzenia, nikdy nemôže byť podmienečne prepustený". Aj samotný Pelosi žiadal pre útočníka maximálny možný trest - vyplýva to z listu, ktorý pred súdom prečítala jeho dcéra Christine.



Jeden z obhajcov, Adam Lipson, sudcu Dorfmana pred vynesením rozsudku požiadal, aby zvážil DePapeho duševné zdravie a izoláciu, kvôli ktorým sa stal náchylným na online propagandu.



"Je to muž, ktorý bol až do svojej aktivizácie vždy mierumilovnou osobou dodržiavajúcou zákony," argumentoval Lipson.



Pred vynesením verdiktu DePape pred súdom prečítal dlhé vyhlásenie, v ktorom obvinil americkú vládu z toho, že zorganizovala útoky na USA z 11. septembra 2001. Brojil tiež proti "magickým a zlým vražedným rituálom" v Amerike. Tvrdil, že jeho bývalú manželku nahradila dvojníčka a že jeho vládou poskytovaní právnici sa proti nemu sprisahali.



Rodine Pelosiovcov sa za svoje konanie a spôsobenú traumu a zranenia neospravedlnil. Jeho právnici avizovali, že sa proti rozsudku odvolajú.



David DePape vo svojom procese pred federálnym súdom dostal v máji za útok na Pelosiho trest 30 rokov väzenia.



Generálny prokurátor Merrick Garland vtedy tento verdikt zdôvodnil ako varovanie pre tých, ktorí uvažujú o politickom násilí.



"V demokracii volíme, obhajujeme a diskutujeme, aby sme dosiahli politický výsledok, ktorý chceme. Ale zásadou demokracie je, že nepoužijeme násilie na ovplyvnenie tohto výsledku," uviedol Garland vo svojej tlačovej správe.



DePape - Kanaďan, ktorý sa presťahoval do USA pred viac ako 20 rokmi - napadol 82-ročného Paula Pelosiho kladivom. K útoku došlo 28. októbra 2022, a to len 11 dní pred voľbami, v ktorých si Američania vyberali novú snemovňu a tretinu Senátu.



Útočník počas výsluchu priznal, že sa vlámal do domu Pelosiovcov v San Franciscu, pričom tam hľadal Pelosiovú, pretože sa s ňou chcel porozprávať a "zlomiť jej kolená" ako poučenie pre ďalších členov Demokratickej strany. Paul Pelosi utrpel pri útoku zlomeninu lebky a ďalšie zranenia.



DePape pred súdom vypovedal, že bol presvedčený o tom, že spravodajské médiá opakovane klamali o bývalom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V chválospevoch uverejnených na blogu a online fóre, ktoré boli po jeho zatknutí stiahnuté, DePape zopakoval aj pravicovú konšpiračnú teóriu QAnon, ktorá tvrdí, že americkú vládu riadi tajný spolok pedofilov uctievajúcich diabla.



Útok na Pelosiho vyvolal pochybnosti o bezpečí členov Kongresu a ich rodín. Vyhrážky zákonodarcom totiž pokračovali intenzívne aj takmer dva roky po útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone 6. januára 2021.