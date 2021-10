V Kalifornii plánujú zaviesť povinné očkovanie pre školákov

San Francisco 1. októbra (TASR) - Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom v piatok oznámil zámer o povinnom očkovaní školákov proti koronavírusu. Pôjde vôbec o prvé opatrenie tohto druhu v Spojených štátoch a ak americké regulačné úrady schvália vakcínu pre deti rôznych vekových kategórií, malo by sa týkať aj detí základných škôl a škôlok, informovala agentúra AP.



Americké úrady doposiaľ plne schválili použitie vakcíny proti koronavírusu iba pre dospievajúce deti vo veku 16 a viac rokov. Pre vekovú kategóriu 12- až 15-ročných je vakcína schválená iba na núdzové použitie. Len čo však federálne úrady plne schvália vakcínu pre túto vekovú kategóriu, bude štát Kalifornia vyžadovať od všetkých detí navštevujúcich siedmy až 12. ročník, aby sa dali zaočkovať. Toto nariadenie sa pritom má týkať verejných aj súkromných škôl, uviedol Newsom.



Očkovanie detí šiestej a nižšej triedy, ako aj škôlkarov budú v Kalifornii vyžadovať taktiež až po tom, ako v Spojených štátoch schvália vakcínu proti COVID-19 pre deti vo veku päť až 11 rokov.



Študenti budú môcť využiť z tohto nariadenia výnimku v prípade, ak si to vyžaduje ich náboženstvo alebo zdravotný stav. To, akým spôsobom sa táto výnimka bude uplatňovať, zatiaľ nie je jasné. Študenti, ktorí však očkovanie odmietnu, budú nútení ostať doma a učiť sa formou samoštúdia.



Guvernér doteraz nechával rozhodnutie o povinnom očkovaní študentov na školské obvody. Niekoľko škôl v Kalifornii tak toto opatrenie už uplatnilo pre študentov rôznych vekových kategórii.



V Kalifornii pritom ako prví zaviedli v školstve viacero povinností a opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Kalifornia bola napríklad prvým štátom USA, ktorý od učiteľov začal vyžadovať očkovanie alebo najviac týždeň starý negatívny test na COVID-19, píše AP.