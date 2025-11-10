Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Zahraničie

V Kalifornii sa prevrátil autobus, do nemocnice previezli 19 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihalíková

V autobuse sa v čase nehody nachádzalo 36 osôb, prevažne mladistvých.

Autor TASR
Sacramento 10. novembra (TASR) - V nedeľu neskoro večer previezli do nemocnice devätnásť ľudí po prevrátení autobusu na diaľnici v okrese San Bernardino v americkom štáte Kalifornia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

K nehode došlo približne 110 kilometrov východne od Los Angeles. Podľa diaľničnej polície a hasičov utrpela väčšina zranených len ľahké poranenia, najmenej traja ľudia však skončili s vážnymi zraneniami.

V autobuse sa v čase nehody nachádzalo 36 osôb, prevažne mladistvých. Zvyšní cestujúci nepotrebovali ošetrenie v nemocnici alebo vyviazli bez zranení.

Príčina nehody zatiaľ nie je známa, uviedla stanica CBC News. Diaľnica bola niekoľko hodín v oboch smeroch uzavretá.
.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Týždenník: Budúcnosť železničných tratí

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť