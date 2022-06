POBYT VO VODE SKONČIL BOJOM O ŽIVOT: Na plavca zaútočil žralok

San Francisco 23. júna (TASR) - Plavec v americkom meste Pacific Grove v štáte Kalifornia utrpel v stredu vážne zranenia po útoku žralokom. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Útok sa odohral v stredu ráno na pláži Lovers Point v meste Pacific Grove, uviedla vo vyhlásení miestna polícia. Plavec utrpel "závažné zranenia po uhryznutí žralokom" a bol prevezený do nemocnice, dodala.



Miestny hasičský zbor nasadil na pátranie po žralokovi bezpilotné lietadlo. Polícia uviedla, že pláž bude uzavretá do soboty.