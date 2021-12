V Kalifornii znova zavádzajú povinné rúška v interiéroch

Sacramento 14. decembra (TASR) - Administratíva kalifornského guvernéra Gavina Newsoma vydala nariadenie prikazujúce obyvateľom tohto štátu na juhozápade USA znova nosiť rúška vo všetkých verejných vnútorných priestoroch. Nariadenie, ktoré bude platiť od stredy do 15. januára, sa vzťahuje aj na zaočkované osoby.



K tomuto kroku prichádza v čase, keď počet nových prípadov nákazy koronavírusom na obyvateľa stúpol v Kalifornii za posledné dva týždne o 47 percent, informujú agentúry AP a AFP.



Kalifornia zrušila celoplošné povinné nosenie rúšok pre zaočkovaných ľudí 15. júna. Jednotlivé okresy vrátane Los Angeles či San Francisca však zaviedli vlastné nariadenia týkajúce sa nosenia rúšok v interiéroch pre prudký nárast počtu infikovaných koronavírusom, ktorý súvisel so šírením nových variantov.



Iné husto obývané okresy, ako Orange a San Diego, dodržiavali celoštátnu povinnosť nosenia rúšok len na určitých verejných miestach, ako sú letiská, nemocnice alebo školy, nie však v obchodoch, reštauráciách či v kine.



Podľa údajov agentúry Reuters počet prípadov nákazy koronavírusom v Spojených štátoch prekročil v nedeľu hranicu 50 miliónov od začiatku pandémie.



Takmer polovica štátov USA potvrdila infekcie variantom omikron, variant delta však stále predstavuje 99 percent súčasných prípadov nákazy, uviedla riaditeľka Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walensky.



Okrem Kalifornie zaviedli podobné obmedzenia aj v meste New York.