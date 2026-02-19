< sekcia Zahraničie
V Kalifornii zomrelo osem lyžiarov, po jednom sa pátra
Ide o najsmrtiacejšiu lavínu v USA od 21. júna 1981, keď pri výstupe na horu Mount Rainier v štáte Washington zahynulo desať začínajúcich horolezcov a jeden sprievodca.
Autor TASR
Los Angeles 18. februára (TASR) — Osem z deviatich lyžiarov, ktorí boli nezvestní po utorňajšom páde lavíny v oblasti hory Castle Peak v americkom štáte Kalifornia, našli mŕtvych a po jednom stále pátrajú. Oznámila to v stredu polícia okresu Nevada County, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP a televíziu NBC News.
Lavína zasiahla v utorok okolo 11.30 h miestneho času skupinu, v ktorej bolo 15 ľudí vrátane štyroch horských vodcov. Skupina sa v tom čase vracala z trojdňovej výpravy zameranej na backcountry skiing, teda lyžovanie na neupravených svahoch mimo vyznačených zjazdoviek.
Šesť ľudí pád lavíny prežilo, dvoch z nich previezli do nemocnice. Záchranári, na ktorých čakali v zalesnenej oblasti, s nimi boli v kontakte prostredníctvom satelitného spojenia.
Pomocou ratraku sa k nim záchranári dostali na vzdialenosť 3,2 kilometra, ďalej postupovali na lyžiach, aby nespustili ďalšiu lavínu.
Od pondelka do stredajšieho rána napadlo na meteorologickej stanici Tahoe Donner v pohorí Sierra Nevada, ktorá sa nachádza približne 6,4 kilometra od miesta nešťastia, približne 76 centimetrov snehu. Meteorologická stanica leží asi o 240 metrov nižšie ako oblasť pádu lavíny, takže v mieste zosuvu pravdepodobne napadlo ešte viac snehu.
Ide o najsmrtiacejšiu lavínu v USA od 21. júna 1981, keď pri výstupe na horu Mount Rainier v štáte Washington zahynulo desať začínajúcich horolezcov a jeden sprievodca.
Lavína s najväčším počtom obetí v USA bola zaznamenaná 1. marca 1910, keď zomrelo 96 ľudí po tom, ako masy snehu zasiahli v štáte Washington dva vlaky, ktoré pre husté sneženie uviazli v Stevensovom priesmyku.
