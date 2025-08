V Kaliningrade zatkli muža za odovzdávanie satelitných údajov USA

Moskva 6. augusta (TASR) - Súd v ruskom Kaliningrade v stredu oznámil, že muž obvinený z odovzdávania utajovaných satelitných informácií Spojeným štátom bol zatknutý a vzatý do vyšetrovacej väzby. Úrady ho podozrievajú z vlastizrady, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa súdu ide o bývalého zamestnanca spoločnosti, ktorá vyrába motory pre vesmírne družice. V období od júla 2021 do decembra 2023 podľa vyšetrovateľov zhromažďoval a uchovával citlivé údaje o technológiách firmy v prospech amerických spravodajských služieb.



Obvinený zostane vo väzbe do 30. septembra. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotný trest odňatia slobody. Ruskí predstavitelia nezverejnili ďalšie podrobnosti o tomto prípade.