V Kambodži odsúhlasili výstavbu cementárne v chránenej rezervácii

Phnom Penh 30. apríla (TASR) - Kambodžská vláda schválila plán výstavby cementárne hlboko v oblasti chránenej prírodnej rezervácie Prey Lang. Vyplýva to z nariadenia, do ktorého v utorok nahliadla agentúra AFP. Environmentálne organizácie varujú pred negatívnym dopadom na životné prostredie a žiadajú vládu, aby projekt dôkladne posúdila, píše TASR.



Premiér Hun Manet nariadenie o prenájme pozemku „na investíciu do plánu zriadiť továreň na výrobu cementu“ s rozlohou 99 hektárov v rezervácii Prey Lang spoločnosti KP Cement podpísal ešte v januári, uvádza AFP.



Americký ochranársky portál Mongabay tvrdí, že firma má politické väzby a v oblasti už ťaží vápenec a mramor. Zo satelitných snímok podľa nej navyše vyplýva, že v rezervácii už začali s výrubom stromov.



Vápenec je kľúčovou zložkou cementu, no jeho ťažba v Kambodži značne prispieva k zhoršovaniu životného prostredia. Rezervácia Prey Lang sa rozprestiera na území 489.663 hektárov v štyroch provinciách strednej Kambodže a do pozastavenia vydávania nových licencii na ťažbu v roku 2023 sa v nej ťažilo viacero surovín.



Environmentalista a ľudskoprávny aktivista Heng Kimhong vyzval vládu, aby dôkladne posúdila vplyv projektu na životné prostredie. „Bojím sa, že to bude mať vplyv na biodiverzitu v oblasti,“ dodal. V rezervácii navyše aj napriek označeniu chráneného územia pokračuje rozsiahle odlesňovanie.



Podľa medzinárodnej ochranárskej organizácie Global Forest Watch od roku 2002 do roku 2023 zanikla približne tretina pralesov v Kambodži, ktoré patria k biologicky najrozmanitejším na svete.