V Kamerune uniesli piatich zamestnancov organizácie Lekári bez hraníc

Yaoundé 25. februára (TASR) - Päť pracovníkov francúzskej charitatívnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) sa stalo obeťou únosu v Kamerune. Došlo k nemu vo štvrtok v meste Fotokol ležiacom na severe Kamerunu, a to v oblasti pri hraniciach s Nigériou, ktorá je sužovaná džihádistickými povstalcami. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informovali MSF a nemenovaný vysoko postavený miestny predstaviteľ.



Päticu unesených tvoria traja humanitárni pracovníci - dvaja muži pôvodom z Čadu a Senegalu a jedna žena z Pobrežia Slonoviny, ktorá má aj francúzske občianstvo -, a ich dvaja kamerunskí ochrankári, uviedol miestny zdroj.



Oblasť, kde došlo k únosu, leží v blízkosti močiarov v oblasti Čadského jazera, kde pôsobia džihádisti z organizácie Boko Haram a militanti zoskupenia Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP).



Miestny predstaviteľ v rozhovore pre AFP poznamenal, že zatiaľ neexistujú dôkazy, na základe ktorých by bolo možné "spájať tento incident s (džihádistickými) útokmi".



"Totožnosť, ani motívy páchateľov nie sú známe. Nevieme, či šlo o klasickú lúpež, ktorá sa nevydarila. Bol otvorený trezor," povedal zdroj s tým, že armáda spustila pátraciu akciu.



Denník Le Monde poznamenal, že kamerunské úrady označujú za Boko Haram nielen rovnomennú organizáciu s koreňmi v Nigérii, ale aj jej odštiepeneckú odnož ISWAP, ktorá prisahala vernosť Islamskému štátu (IS).