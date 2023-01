V kamióne našli 57 mladistvých migrantov

Mexiko 27. januára (TASR) - Mexické imigračné úrady objavili vo štvrtok na diaľnici neďaleko hraníc so Spojenými štátmi 57 mladistvých Guatemalčanov ukrytých v kamióne s prívesom. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AP.



V nákladovom priestore vozidla bolo natlačených 43 chlapcov a 14 dievčat spolu s ôsmimi mužmi, ženou a jej dcérou. Všetci mladiství boli považovaní za maloletých bez sprievodu, čo znamená, že nemali pri sebe žiadnych príbuzných ani rodičov.



Vozidlo úrady zastavili z dôvodu bežnej kontroly na diaľnici vedúcej do pohraničného mesta Ciudad Juárez na severe Mexika. Vodiča vozidla zadržali. Maloletých previezli do zariadenia sociálnej starostlivosti o deti.



Deti sú často pašované cez Mexiko do Spojených štátov, aby sa pripojili k svojim rodičom alebo príbuzným, ktorí už emigrovali, píše AP.