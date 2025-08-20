Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
V Kammerhofe v B. Štiavnici sa začal tradičný bazár nepotrebných vecí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

V bazári nájde verejnosť starý porcelán, súčiastky, riad, nábytok, obrusy, ale aj rôzne knihy, rámiky, dekorácie, staré lampy či iné poklady z povaly.

Autor TASR
Banská Štiavnica 20. augusta (TASR) - V banskoštiavnickom Kammerhofe sa v stredu začal tradičný bazár nepotrebných vecí s názvom Haraburdy. V priestoroch Dielničky nájdu návštevníci veci, ktoré už pre niekoho stratili zmysel a čakajú na svoje ďalšie využitie.

„Haraburdy nie sú len obyčajný bazár. Sú miestom, kde vám ožijú spomienky a veci dostanú druhú šancu,“ poznamenala Anna Ďuricová zo Slovenského banského múzea s tým, že tak chcú motivovať verejnosť, aby sa zamyslela nad opätovným využívaním predmetov, nad hľadaním nového významu a využitia starších vecí, ktoré síce stratili majiteľa, ale nie hodnotu.

V bazári nájde verejnosť starý porcelán, súčiastky, riad, nábytok, obrusy, ale aj rôzne knihy, rámiky, dekorácie, staré lampy či iné poklady z povaly. Ďuricová podotkla, že bazár nie je zameraný na bežné oblečenie a obuv, výnimku tvoria kroje alebo oblečenie s ľudovým či remeselným charakterom. Historicky a dokumentačne zaujímavé predmety zaraďujú dokonca aj do zbierkového fondu múzea.

Tohtoročné Haraburdy sa konajú v dňoch 20. až 23. augusta, 26. až 30. augusta, 2. až 6. septembra a 9. až 13. septembra. Bazár bude otvorený od 10.00 do 16.00 h.
.

