V Kanade evakuujú obec Jasper pre šíriaci sa lesný požiar

Ottawa 23. júla (TASR) - Kanadské úrady vydali v noci na utorok miestneho času príkaz na evakuáciu obce Jasper a Národného parku Jasper v provincii Alberta na západe krajiny pre šíriaci sa lesný požiar. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Miestne úrady vo vyhlásení uviedli, že podľa prvotných odhadov mal požiar zasiahnuť obec do piatich hodín. Následne však korigovali, že priame ohrozenie zatiaľ nehrozí, no obec by mala byť do piatich hodín preventívne evakuovaná. Plamene sa šíria južne od Jasperu, spresnila.



Západnú časť Spojených štátov a Kanady v súčasnosti sužujú horúčavy. Lesné požiare v severnej časti kanadskej provincie Alberta si minulý týždeň vyžiadali evakuáciu troch obcí. Na území susednej provincie Britská Kolumbia horí momentálne až 367 aktívnych požiarov.