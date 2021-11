V Kanade obnovili cestné a železničné spojenia poškodené záplavami

Na leteckej snímke sú škody spôsobené prudkým dažďom a zosuvmi pôdy na diaľnici Coquihalla neďaleko Hope v Britskej Kolumbii 18. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Ottawa 23. novembra (TASR) - Dôležité cestné a železničné spojenie medzi Vancouverom a zvyškom Kanady, ktoré prerušili katastrofálne záplavy a zosuvy pôdy, bolo v pondelok už väčšinou obnovené. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na kanadské úrady.Letecká spoločnosť Air Canada od nedele výrazne zvýšila svoju kapacitu nákladnej dopravy do Vancouveru a z neho, aby zmiernila veľké výpadky v dodávateľskom reťazci.Minulý týždeň zasiahli provinciu Britská Kolumbia na západe Kanady prívalové dažde, ktoré spôsobili rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Tie poškodili alebo zničili cesty a mosty a vynútili si evakuáciu tisícov ľudí. O život prišli najmenej štyria ľudia, jeden človek je nezvestný.V tejto situácii museli miestne úrady prideľovať pohonné hmoty a apelovať na miestnych obyvateľov, aby si nerobili neprimerané zásoby potravín, keďže provincia zápasí s problémami s dodávkami základných komodít.Úrady síce informovali o postupnom návrate do normálu, ale minister verejnej bezpečnosti provincie Britská Kolumbia Mike Farnworth varoval pred ďalšími dažďami aNiektoré oblasti očakávajú v pondelok a utorok sneženie, pričom snehu by mohlo napadnúť 25 až 30 centimetrov.Extrémne počasie v oblasti prichádza po tom, čo Britskú Kolumbiu v lete postihli rekordne vysoké teploty, ktoré si vyžiadali najmenej 500 obetí na životoch, ako aj lesné požiare, ktoré zničili mestečko Lytton.