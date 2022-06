V Kanade obvinili kňaza podozrivého zo sexuálneho útoku spred 50 rokov

Ottawa 18. júna (TASR) - Kanadská polícia zatkla katolíckeho kňaza podozrivého z toho, že sa pred vyše 50 rokmi dopustil sexuálneho napadnutia dieťaťa z radov pôvodných obyvateľov Kanady. Ide o prvý prípad obvinenia v súvislosti so škandálom spojeným so zneužívaním detí a zlým zaobchádzaním v internátnych školách.



Arthur Masse, 92-ročný duchovný na dôchodku, bol vo štvrtok zadržaný vo svojom dome vo Winnipegu a obvinený z neprístojného ublíženia na zdraví. Stíhaný je na slobode. Pred súd sa má dostaviť 20. júla, informovala v piatok agentúra AFP.



Po šokujúcich nálezoch viac ako 1300 neoznačených hrobov na pozemkoch internátnych škôl, z ktorých mnohé boli cirkevné, vodcovia komunít pôvodných obyvateľov Kanady žiadajú trestné stíhanie bývalých učiteľov a riaditeľov týchto škôl.



Od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia bolo do 139 internátnych škôl po celej Kanade zapísaných asi 150.000 pôvodných obyvateľov Kanady, Métisov a Inuitov.



Zápis pritom nebol dobrovoľný. Deti v týchto školách trávili mesiace alebo aj roky, pričom boli izolované od svojich rodín, jazyka i kultúry. Mnohé z detí tam boli fyzicky a sexuálne zneužívané a tisíce ich údajne zomreli na choroby, podvýživu alebo zanedbávanie.



V tomto prípade bolo obeťou dievča, ktoré malo v čase, keď sa údajné zneužívanie začalo, desať rokov. Prípad sa odohral v internátnej škole Fort Alexander v Manitobe v rokoch 1968-70.



Ako na tlačovej konferencii informoval seržant kráľovskej kanadskej jazdnej polície Paul Manaigre, kňaz bol obvinený z neslušného napadnutia, pretože v čase, keď sa skutok údajne stal, obvinenie zo sexuálneho napadnutia v kanadskom trestnom zákonníku neexistovalo.



Agentúra AFP podotkla, že od pápeža Františka, ktorý do Kanady zavíta v júli, sa očakáva, že sa v mene cirkvi ospravedlní obetiam zneužívania v internátnych školách spravovaných cirkvou v mene vlády.



V Kanade zriadená Komisia pravdy a zmierenia v roku 2015 dospela k záveru, že neúspešná vládna politika asimilácie pôvodného obyvateľstva sa rovnala "kultúrnej genocíde".