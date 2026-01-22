< sekcia Zahraničie
V Kanade pozastavili platnosť príkazu na zatvorenie kancelárií TikToku
Viaceré západné vlády tvrdia, že aplikácia vlastnená čínskou spoločnosťou umožňuje vláde v Pekingu zhromažďovať údaje a špehovať používateľov.
Ottawa 22. januára (TASR) - Kanadský súd v noci na štvrtok pozastavil platnosť nariadenia vlády z roku 2024, ktoré prikazuje zatvoriť kancelárie spoločnosti TikTok v krajine. Rozhodnutie Ottawa prijala pre obavy o národnú bezpečnosť. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Kanaďanom vláda svojím rozhodnutím nezakázala používať populárnu aplikáciu na zdieľanie videí, avšak ministerstvo priemyslu nariadilo zatvorenie kancelárií v Toronte a Vancouveri, ktoré patrili spoločnosti TikTok Technology Canada. Tá spadá pod čínsku spoločnosť ByteDance. TikTok napadol vládne nariadenie na súde, ktorý jeho sťažnosti vyhovel a ministerstvu priemyslu nariadil, aby vykonalo ďalšie bezpečnostné preskúmanie.
Hovorkyňa TikTok Technology Canada Danielle Morganová pre verejnoprávny rozhlas Radio Canada uviedla, že "rozhodnutie súdu umožňuje spoločnosti pokračovať v rozsiahlych investíciách v Kanade, ktoré vytvárajú stovky pracovných miest“.
„Vítame rozhodnutie zrušiť príkaz na zatvorenie TikTok Canada a tešíme sa na spoluprácu s ministerkou (Melanie Jolyovou) na riešení, ktoré bude v najlepšom záujme pre viac ako 14 miliónov Kanaďanov používajúcich TikTok,“ vyhlásila Morganová.
Ottawa uviedla, že jej rozhodnutie z novembra 2024 uzavrieť kancelárie TikToku v krajine bolo potrebné „na riešenie špecifických rizík pre národnú bezpečnosť“.
Viaceré západné vlády tvrdia, že aplikácia vlastnená čínskou spoločnosťou umožňuje vláde v Pekingu zhromažďovať údaje a špehovať používateľov. Kanada preto ešte v roku 2023 zakázala TikTok na všetkých vládnych zariadeniach, ale uviedla, že používanie aplikácie na osobné účely je rozhodnutím jednotlivých Kanaďanov.
