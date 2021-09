V Kanade sa otvorili volebné miestnosti a začali predčasné voľby

Ottawa 20. septembra (TASR) - Na východe Kanady sa v pondelok otvorili prvé volebné miestnosti. V krajine sa tým začali predčasné voľby, ktoré v auguste vyhlásil premiér Justin Trudeau. Ten doposiaľ vládol s menšinovým kabinetom a dúfa, že sa mu vo voľbách podarí získať väčšinu kresiel v parlamente. Podľa agentúry AFP sa mu to však nemusí podariť.



Prvé volebné miestnosti na východnom pobreží sa otvorili o 13.00 h SELČ v provincii Newfoundland a Labrador na východe Kanady, keďže sa nachádza v prvom zo šiestich časových pásiem krajiny. Hlasovacie miestnosti v ďalekej západnej provincii Britská Kolumbia budú otvorené ešte v utorok do 04.00 h SELČ. Oficiálne výsledky sa očakávajú až v stredu. Dôvodom je vysoký počet hlasov odovzdaných poštou, pripomína AFP.



Vyše 27 miliónov oprávnených voličov rozhoduje o zložení 338-členného parlamentu. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že premiérovi liberáli budú veľmi tesne súperiť s konzervatívcami, na ktorých čele stojí Erin O'Toole. Podľa prieskumov ani jedna zo strán nezíska dostatočnú podporu voličov na to, aby si zaistila nadpolovičnú väčšinu kresiel v parlamente.



Trudeau vyhlásil predčasné voľby v auguste potom ako vyhlásil, že pri presadzovaní legislatívy sa musí spoliehať na podporu iných parlamentných strán. V uplynulých mesiacoch sa v tejto súvislosti sťažoval na obštrukcie zo strany opozície. Premiérova popularita však podľa agentúry AP v porovnaní s minulosťou klesla aj napriek tomu, že zvládanie pandémie zo strany jeho vlády sa považuje za úspešné. AFP to prisudzuje tomu, že po šiestich rokoch vlády "jeho administratíva vykazuje známky únavy".



"Hlavnou otázkou na začiatku predvolebnej kampane bolo, či si liberáli zaslúžia mať väčšinovú vládu. Teraz je však otázkou to, či si zaslúžia zostať pri moci," myslí si profesor politológie Daniel Beland z McGillovej univerzity v Montreale, ktorého oslovila AFP.



Trudeau sa dostal k moci v roku 2015, keď jeho Liberálna strana vo voľbách získala väčšinu kresiel v tamojšej Dolnej snemovni. Vo voľbách z roku 2019 si však značne pohoršil aj pre zverejnenie fotografií z večierku spred dvadsiatich rokov, na ktorých mal tvár zafarbenú na čierno.