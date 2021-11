V Kanade pátrajú po detských hroboch v okolí ďalšej školy

Brantford 10. novembra (TASR) - V jednej z najstarších a najdlhšie fungujúcich bývalých internátnych škôl neďaleko Toronta sa v utorok začalo pátranie po ďalších neoznačených hroboch jej žiakov a chovancov, informovala agentúra AFP.



Pátranie v areáli Mohawk Institute Residential School v Brantforde v provincii Ontário je jedným z desiatok, ktoré prebiehajú alebo sú plánované v celej Kanade po náleze viac ako 1200 neoznačených hrobov v bývalých školách v provinciách Britská Kolumbia a Saskatchewan začiatkom tohto roka.



Komisia pre pravdu a zmierenie zdokumentovala zneužívanie na školách a smrť viac ako 4000 študentov - väčšinou v dôsledku podvýživy, chorôb a samovrážd – a v správe z roku 2015 to označila za "kultúrnu genocídu".



Hľadanie prípadných pozostatkov v Brantforde a analýza výsledkov môžu trvať až dva roky, dodala AFP. Do hľadania sa zapoja a príslušníci miestnej komunity pôvodných obyvateľov, ktorí absolvovali špeciálny výcvik na pátranie - napr. pomocou radarových zariadení prenikajúcich hlboko do zeme.



Brantfordská škola sa v roku 1885 stala súčasťou siete 139 internátnych škôl otvorených po celej Kanade. Pred zatvorením v roku 1970 sa do nej ročne zapísalo odhadom 90 až 200 študentov.



Celkovo bolo od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia do týchto internátnych škôl, ktoré boli zriadené na násilnú asimiláciu pôvodných obyvateľov, zapísaných asi 150.000 detí Indiánov, Métisov - potomkov európskych lovcov a obchodníkov a domorodých matiek - a Inuitov.



Mnoho študentov, ktorí strávili mesiace alebo roky izolovaní od svojich rodín, bolo fyzicky a sexuálne zneužívaných riaditeľmi škôl a učiteľmi, ktorí ich zbavili kultúry a jazyka.