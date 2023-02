V Kanade vrazil autobus do budovy škôlky, dve deti zahynuli

Montreal 8. februára (TASR) - Najmenej dve deti prišli o život po tom, čo autobus v stredu narazil do budovy materskej školy na predmestí kanadského mesta Montreal, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Vodiča autobusu zatkli pre podozrenie zo zabitia, oznámila tamojšia polícia, podľa ktorej mohlo ísť o úmyselný čin.



Zranenia utrpelo ďalších šesť detí, ktoré previezli do nemocnice, sú však "mimo ohrozenia", potvrdila policajná hovorkyňa Erika Landryová.



Škôlka sa nachádza v montrealskej štvrti Laval. "Vodič, 51-ročný muž, bol zatknutý pre zabitie a nebezpečnú jazdu," povedala reportérom na mieste nehody.



Podľa rodičov, ktorí boli svedkami udalosti, vodič zrejme vrazil do budovy úmyselne. Podozrenie, že išlo o úmyselný čin, vyslovila aj polícia, ktorá však zatiaľ nepozná dôvod vodičovho konania.



Niekoľko detí po náraze uviazlo pod vozidlom, spresnila polícia. Tamojšie úrady spočiatku informovali o ôsmich ťažko zranených.



Snímky z miesta havárie ukazujú, ako autobus vrazil do bočnej steny budovy, ktorá sa nenachádza blízko cesty ani parkoviska, píše AFP. Časť strechy sa následne zrútila na prednú časť vozidla.



Polícia vek detí nezverejnila, zariadenie však navštevuje približne 80 detí do veku piatich rokov, citovala agentúra Reuters kanadské médiá. Rodinám obetí vyjadril sústrasť aj predseda kanadskej vlády Justin Trudeau a premiér provincie Quebec Francois Legault.