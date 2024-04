V Kanade zadržali šesť podozrivých v prípade krádeže zlata z letiska

Ottawa 18. apríla (TASR) - Kanadské a americké úrady v stredu oznámil, že zadržali šesť ľudí a po ďalších troch pátrajú v spojitosti s jednou z najväčších krádeží zlata v dejinách Kanady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ku krádeži prišlo vlani v apríli na letisku v kanadskom Toronte. Podozriví podľa úradov sfalšovali dokumenty, vďaka čomu ukradli kontajner zo Švajčiarska. Bolo v ňom 400 kilogramov zlatých tehličiek a 2,5 milióna kanadských dolárov (1,7 milióna eur) v zahraničnej mene. Celková hodnota ukradnutého nákladu presahovala 22 miliónov kanadských dolárov (asi 15 miliónov eur).



Medzi podozrivými sú aj dvaja zamestnanci leteckej spoločnosti Air Canada. Aerolínie už jedného z podozrivých zamestnancov z divízie nákladnej dopravy suspendovali. Druhý, ktorý pracoval na rovnakom oddelení, z leteckej spoločnosti odišiel ešte pred oznámením obvinení. "Keďže je to teraz na súdoch, máme obmedzené možnosti to komentovať," uviedla Air Canada vo vyhlásení.



Vyšetrovateľom z polície v kanadskom regióne Peel a z amerického federálneho Úradu pre alkohol, tabak, zbrane a výbušniny (ATF) sa podarilo späť získať asi jeden kilogram zlata a 434.000 kanadských dolárov (asi 295.000 eur). Polícii sa podarilo zadržať aj 65 strelných zbraní, ktoré boli zrejme nakúpené z lupu.



"Domnievame sa, že zlato roztopili a profity z neho použili na financovanie týchto strelných zbraní," uviedol detektív Mike Mavity.



Firma Brinks sídliaca v americkom Miami, ktorá sa zaberá prepravou a bezpečnostnými službami, po krádeži zažalovala aerolínie Air Canada za údajnú nedbanlivosť a neopatrnosť. Firmu si najala švajčiarska banka Raiffeisen Schweiz a spoločnosť Valcambi, ktorá spracováva cenné kovy, na prepravu ukradnutého náklad z Zürichu do Toronta.