Rekordné množstvo ópia: Zhabali ho policajti v Kanade

Ottawa 18. decembra (TASR) - Polícia v Kanade objavila takmer dva a pol tony ópia skrytého v námorných kontajneroch v prístave v meste Vancouver. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Kanadský úrad pohraničnej služby (CBSA), ktorý o zhabaní rekordného množstva ópia informoval v piatok, však neuviedol, odkiaľ drogy pochádzali, ani to, či boli v súvislosti s nálezom zatknuté nejaké osoby.



CBSA uviedol, že v spolupráci s jednotkou organizovaného zločinu kanadskej polície začali v septembri tohto roka vyšetrovanie pre podozrenia z pašovania drog v námorných kontajneroch. Koncom októbra odhalili nezrovnalosti, ktoré ich doviedli k nálezu pašovaného ópia. Úrad nevysvetlil, prečo o zadržaní drog informoval až teraz, dodal však, že vyšetrovanie stále prebieha.



Polícia odhadla hodnotu zadržaného tovaru na "ulici" na približne 50 miliónov amerických dolárov.



Ako poznamenala AFP, Vancouver je najfrekventovanejším prístavom v Kanade a hlavným vstupom pre výrobky prichádzajúce z Ázie. Prílev opiátov do Severnej Ameriky - z veľkej časti pašovaných z Ázie - sa už roky stupňuje do takej miery, že v súčasnosti predstavuje pre Kanadu a Spojené štáty veľkú výzvu v oblasti verejného zdravia.