V Kanade žiadajú odchod poslancov konajúcich ako agenti cudzích štátov

Ottawa 14. júna (TASR) - Kanadská opozícia vyjadrila znepokojenie v súvislosti so správou tajných služieb, že niektorí poslanci parlamentu pôsobia ako agenti iných krajín. Žiada tiež, aby poslanci, ktorí sa takto previnili, boli zbavení mandátu.



Ako v noci na piatok uviedla agentúra Reuters, poslanci bezpečnostného výboru kanadského parlamentu sa tento mesiac oboznámili s obsahom výrazne "okresanej" správy, v ktorej sa konštatuje, že niektorí poslanci boli "vedomými alebo nie celkom vedomými" účastníkmi operácií na zasahovanie do vnútorných záležitostí Kanady.



S úplným znením správy sa po zvýšení svojej bezpečnostnej previerky oboznámil Jagmeet Singh - líder opozičných ľavicových Nových demokratov. Po prečítaní nezredigovanej verzie danej správy Singh konštatoval, že je "ešte viac znepokojený".



Spresnil, že správa ukázala, že Kanada je zraniteľná voči cudziemu zasahovaniu, a že dokument tajných služieb oslabil dôveru občanov.



"Ak pre poslancov, ktorí vedome pomáhajú zahraničným vládam konať proti kanadským záujmom, nebudú naďalej vyvodené žiadne dôsledky, budeme aj naďalej ľahkým cieľom," upozornil Singh. Vyjadril názor, že odchod poslancov, ktorí sa vedome podieľajú na zahraničnom zasahovaní, by mal "odstrašujúci účinok na tento typ správania".



V správe dostupnej pre poslancov, ktorá bola založená na informáciách od tajných služieb, sa neuvádzajú žiadne mená, ale píše sa v nej, že hlavnými zahraničnými hrozbami pre demokratické inštitúcie Kanady sú India a Čína.



Ani Singh nemenoval žiadnych zákonodarcov, ani neuviedol, koľkí sa spomínajú v správe, ale dodal, že dokument mu nedal "žiadny dôvod" na stiahnutie poslancov svojej vlastnej strany.



Ministri kanadskej vlády uviedli, že stotožnením zákonodarcov by sa porušil zákon. Dodali, že vyšetrovanie tohto prípadu treba prenechať polícii.



Liberálna vláda pod vedením premiéra Justina Trudeaua, ktorá čelí obvineniam, že je v otázke bezpečnosti mäkká, ustúpila požiadavkám opozície, aby vec postúpila na špeciálne vyšetrovanie s cieľom posúdiť obvinenia z cudzieho zasahovania do posledných dvoch volieb v Kanade.