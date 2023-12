V kancelárii, ktorú využíval Zalužnyj, sa našlo odpočúvacie zariadenie

Kyjev 18. decembra (TASR) — Ukrajinská tajná služba SBU v nedeľu oznámila, že v jednej z kancelárií, ktorú mal používať vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj, sa našlo odpočúvacie zariadenie, nebolo však funkčné. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zdôrazňujeme, že zariadenie sa nenašlo priamo v kancelárii Valerija Zalužného, ale v jednom z priestorov, ktoré by mohol v budúcnosti pracovne využívať," uvádza sa vo vyhlásení SBU.



Podľa predbežných údajov nebolo nájdené zariadenie funkčné a nenašli sa žiadne zariadenia na ukladanie dát ani prostriedky na diaľkový prenos zvuku, dodala SBU.



V posledných mesiacoch ukrajinské i zahraničné médiá informovali o rastúcom napätí medzi Zalužným a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Zalužnyj v novembri v rozhovore pre magazín The Economist povedal, že konflikt s Ruskom sa dostal do "patovej situácie", s čím Zelenskyj nesúhlasil.



V súvislosti s tým sa objavili špekulácie, že Zelenskyj chcel nahradiť medzi verejnosťou obľúbeného Zalužného veliteľom ukrajinských pozemných síl Olexandrom Syrským.



Predstavitelia ukrajinskej vlády popreli, že by dochádzalo k sporom medzi Zelenským a Zalužným.