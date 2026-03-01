< sekcia Zahraničie
V Karáčí zastrelili najmenej 8 sympatizantov iránskeho režimu
Stovky demonštrantov sa v nedeľu pokúšali vtrhnúť do prísne stráženej Zelenej zóny v irackej metropole Bagdad.
Autor TASR
Karáčí 1. marca (TASR) - Počas proiránskeho zhromaždenia pred konzulátom Spojených štátov v pakistanskom meste Karáčí prišlo o život najmenej osem ľudí. Ďalších asi 20 ich bolo zranených. Pre agentúru AFP to uviedol hovorca záchrannej služby s tým, že väčšina zo zranených mala strelné zranenia.
AFP dodala, že do konzulátu USA v Karáčí sa v nedeľu ráno v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán pokúsili vtrhnúť stovky proiránskych demonštrantov.
Miestny spravodajca AFP ozrejmil, že dav tvorili prevažne mladí ľudia, ktorí preliezli cez hlavnú bránu a dostali sa na príjazdovú cestu ku konzulárnej budove, pričom na nej rozbili niekoľko okien. Polícia použila na rozohnanie davu slzotvorný plyn.
Z videozáznamov nasnímaných na mieste vyplýva, že demonštranti chceli pomstiť smrť iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý sa stal jednou z obetí sobotňajších útokov Spojených štátov a Izraela na Irán.
Tisíce demonštrantov vyšli do ulíc aj v meste Láhaur na východe Pakistanu a v meste Skardu na severe krajiny. Popoludní sa očakáva demonštrácia aj v Islamabade, a to v diplomatickej štvrti, kde sídli aj americká ambasáda.
Stovky demonštrantov sa v nedeľu pokúšali vtrhnúť do prísne stráženej Zelenej zóny v irackej metropole Bagdad. Ide o štvrť, kde sídli aj veľvyslanectvo Spojených štátov a viaceré medzinárodné organizácie.
Irackí lídri vrátane vplyvného šiitského duchovného Muktadu as-Sadra medzičasom vyjadrili ľútosť nad smrťou iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího. V Iraku v súvislosti s tým vyhlásili trojdňový štátny smútok.
