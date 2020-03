V karanténe je celé rumunské mesto Suceava a osem okolitých dedín

Bukurešť 31. marca (TASR) - Rumunská vláda umiestnila do karantény celé mesto Suceava na severovýchode krajiny a osem okolitých dedín. Týmto opatrením chce zamedziť šíreniu koronavírusu, keďže až štvrtinu všetkých nakazených v Rumunsku evidujú práve z tejto oblasti. V pondelok večer to uviedol rumunský minister vnútra Marcel Vela, ktorého citovala agentúra Reuters.



V Rumunsku majú dosiaľ 2109 potvrdených prípadov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Nákaza si tam zároveň vyžiadala už 65 obetí na životoch. V krajine 16. marca vyhlásili núdzový stav, na základe ktorého sú zatvorené bary, kostoly i školy a sprísnili sa aj pohraničné kontroly.



Mesto Suceava má približne 100.000 obyvateľov a dosiaľ v ňom zaznamenali 593 prípadov nákazy a tiež tretinu spomedzi všetkých úmrtí. V tomto meste zároveň pôsobila aj zhruba polovica zo všetkých infikovaných lekárov, zdravotných sestier a ďalšieho nakazeného zdravotníckeho personálu v krajine.



Rumunský minister zdravotníctva Nelu Tataru tvrdí, že za tamojšie rozširovanie koronavírusu môže nedostatočné usmerňovanie obyvateľov miestnymi úradmi a tiež to, že ľudia nerešpektujú nariadenia o domácej izolácii.



Karanténa vyhlásená pre mesto Suceava a okolité dediny potrvá do polovice apríla - dokým bude platiť v krajine núdzový stav.



V Rumunsku platia už približne týždeň prísne obmedzenia pohybu obyvateľstva. Rumuni v súlade s nimi môžu odísť z domu počas dňa, len ak idú do práce alebo na nákup základných potrieb. Ľudia nad 65 rokov majú úplný zákaz opustiť svoje bydlisko.