V karanténe je najmenej osem mníchov kláštora na hore Athos

Atény 21. septembra (TASR) - Grécke úrady nariadili karanténu obyvateľom jedného z pravoslávnych kláštorov na polostrove Athos. Z mníchov, ktorí tam žijú, sa totiž najmenej osem infikovalo koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom grécka agentúra AMNA.



Opatrenie sa týka Kláštora sv. Pavla, založeného na prelome 10. a 11. storočia sv. Pavlom zo Xeropotamu. Tento kláštor sa nachádza v západnej časti athoského polostrova.



Podľa agentúry AMNA je stav jedného z nakazených mníchov taký vážny, že ho previezli do nemocnice v Solúne.



Kláštor sv. Pavla, v ktorom žije 31 mníchov, je čo do významu na štvrtom mieste v hierarchii všetkých kláštorov na Svätej hore. V tamojšej kláštornej knižnici je 494 rukou písaných manuskriptov a 12.000 tlačených kníh.



Grécke médiá informovali, že nákazu novým druhom koronavírusu zaznamenali aj v dvoch ďalších kláštoroch na hore Athos. Nakazené sú najmenej dve osoby.



Od vypuknutia pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 úrady znížili na minimum počet pútnikov, ktorí na Athos prichádzajú. Návštevníci sú testovaní ešte pred príchodom na Svätú horu, a to v prístavoch Uranupoli a Ierissos.



Autonómny mníšsky štát Svätého vrchu (Athos) je spoločenstvom 20 pravoslávnych mužských kláštorov, ktoré patria pod jurisdikciu konštantínopolského patriarchu.



Hora je jedným z hlavných svätých miest pre pravoslávnych kresťanov a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Na Athose sú dovolené len návštevy mužov akéhokoľvek náboženstva, ktorí však potrebujú osobitné povolenie. Povolenie na vstup si od konštantínopolského patriarchátu musia vyžiadať aj pravoslávni duchovní.