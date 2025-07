V Karlových Varoch mal premiéru prvý český celovečerný viet-film

Karlove Vary 10. júla (TASR) - Prvý český celovečerný viet-film s názvom „Letná škola, 2001“ mal premiéru na festivale v Karlových Varoch. Režisér a scenárista Dužan Duong prináša s ľahkosťou a vtipom autentický pohľad do vietnamskej komunity očami prvej generácie, ktorá vyrástla v Čechách.



„Nechcem sa vystatovať, ale toľko Vietnamcov v Thermale ešte nebolo,“ zažartoval Duong pri festivalovej premiére. „Prvýkrát v dejinách českého filmu člen vietnamskej komunity vyrozprával príbeh o vietnamskej komunite,“ upozorňuje producent Lukáš Kokeš.



Snímka má predstaviť časť vietnamskej kultúry, ale aj českej majorite ukázať, ako tunajší Vietnamci vnímajú toto obdobie svojej histórie – obdobie, keď rodičia obchodovali, aby sa ďalšia generácia dnes mohla venovať aj iným povolaniam.



„Pre mňa je tento film aj štúdiou maskulinity, ale zároveň vieme, že tá mama je jediný rozumný hlas a drží celú rodinu pri sebe,“ poznamenal režisér.



Príbeh - ako názov snímky napovedá - zasadili scenáristi Dužan Duong, Jan Smutný a Lukáš Kokeš do leta 2001. Sedemnásťročný Kien s vlasmi zafarbenými na červeno sa po desiatich rokoch vo Vietname vracia k rodine do tržnice v Chebe. Duong pre svoj celovečerný debut využil miesto a čas spojené s vlastným detstvom, približuje stanica ČT24.



„Pre mňa je väčšina detských spomienok tá tržnica, ktorá kedysi bola obrovská,“ hovorí. Tínedžerského hrdinu jeho filmu čaká namiesto vrelého privítania odcudzený otec, ustarostená matka a mladší brat, ktorý mu nič nedaruje.



Delegácia k filmu prišla na premiéru v Karlových Varoch s nášivkami Pokémonov na oblečení - práve nimi hlavný hrdina filmu vylepšuje tričká na predaj.



Autori filmu hľadali hercov metódou streetcastingu - teda na uliciach, ale aj vo večierkach, nechtových štúdiách a na sociálnych sieťach. „Ja som videl casting call na Facebooku. Hovoril som si - je to husté, skúsim to. Mám podobný príbeh ako tá postava, takže som Kiena vôbec nemusel hrať,“ prezradil predstaviteľ hlavného hrdinu The Duong Bui.



„Síce vyrastali v Českej republike, ale zároveň sú pevne ukotvení vo vietnamskom živote,“ poznamenáva Kokeš k tomu, v čom sa podľa neho líši súčasná vietnamská generácia, ktorá už vyrástla v Česku, od svojich českých rovesníkov.



Duong dúfa, že „Letná škola, 2001“ bude mať u vietnamskej komunity úspech. Na snímku, nakrútenú v koprodukcii Českej televízie, môžu zájsť diváci od 24. júla aj do kina.