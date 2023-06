V Karlových Varoch začal 57. ročník medzinárodného filmového festivalu

Praha 30. júna (TASR) - V Karlových Varoch v piatok začal 57. ročník medzinárodného filmového festivalu (MFF KV), na ktorom sa predstaví 143 hraných a dokumentárnych filmov. Cenu za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si prevzala hlavná hviezda tohtoročného festivalu austrálsky herec a hudobník Russell Crowe, informuje spravodajkyňa TASR.



Crowe v ďakovnej reči povedal, že hoci si cenu veľmi váži, teší sa hlavne na koncert svojej kapely Indoor Garden Party, s ktorou zahrá v rámci otváracieho večera. Ocenil tiež organizátorov festivalu. Všetko podľa jeho slov - na rozdiel od iných festivalov - perfektne funguje. Crowe v sobotu uvedie film Master and Commander: Na opačnom konci sveta, v ktorom si pred 20 rokmi zahral hlavnú úlohu.



Cenu prezidenta festivalu si počas otváracieho večera prevzala švédska herečka Alicia Vikanderová známa z filmov Tomb Raider či Dánske dievča. Počas piatkového večera ešte uvedie otváraciu snímku festivalu - britskú historickú drámu Firebrand, v ktorej stvárnila poslednú manželku Henricha VIII.



Hviezdami 57. ročníka sú napríklad aj škótsky herec a producent Ewan McGregor, americká herečka a režisérka Robin Wrightová či americká herečka Patricia Clarksonová. Spoločne s ocenenou Vikanderovou tiež nečakane pricestoval aj jej manžel, írsky herec Michael Fassbender.



Filmy na festivale súperia o ceny v dvoch súťažiach. Do tej hlavnej sú vybrané celovečerné snímky natočené v uplynulej sezóne, ktoré dosiaľ neboli uvedené v medzinárodnej súťaži na inom festivale. Typicky ich býva 12, tento rok však súťaží len 11 filmov. Krátko pred oznámením programu čínska vláda zakázala akémukoľvek čínskemu filmu prezentáciu kdekoľvek v Česku.



O cenu v tejto sekcii sa uchádzajú aj dva české filmy - road movie Citlivý človek a dobová dráma Úsvit. Okrem hlavnej súťaže je od minulého roka súčasťou festivalu aj súťaž Proxima, ktorá dáva priestor modernej filmovej tvorbe z celého sveta.



Festival potrvá do 8. júla, ukončí ho snímka Šampióni. Cenu prezidenta festivalu za prínos českej kinematografii si v posledný festivalový deň prevezme česká herečka Daniela Kolářová.



MFF KV je najväčší filmový festival v Česku a medzi filmármi je považovaný za najdôležitejšiu udalosť tohto druhu v strednej a východnej Európe. Je určený odbornej aj laickej verejnosti, ktorá si na ktorékoľvek premietanie môže kúpiť lístok.