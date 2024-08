V Karlových Varoch zadržali Ukrajinca podozrivého z financovania ISIS

Praha 19. augusta (TASR) - Českí policajti v uplynulých dňoch zadržali v Karlových Varoch Ukrajinca, na ktorého vydali európsky zatykač belgické úrady. Podozrievajú ho z financovania aktivít Islamského štátu (ISIS). V pondelok to uviedol server Novinky.cz, podľa ktorého Krajský súd v Plzni poslal muža do väzby, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Súd v Antverpách vydal európsky zatýkací rozkaz, kde je uvedené, že zadržaný muž je podozrivý z prevodu peňazí v prospech teroristických organizácií, ktorými sa financujú ich aktivity prevažne v severnej Sýrii a Afganistane," citovali Novinky podpredsedu súdu Miloslava Sedláčka. Podľa neho by Krajské štátne zastupiteľstvo v Plzni malo do mesiaca podať návrh na vydanie cudzinca do Belgicka, kde má trvalý pobyt.



Zo zatykača podľa servera vyplýva, že muž s ukrajinským občianstvom je stíhaný za trestné činy prípravy teroristického útoku, podieľanie sa na aktivitách teroristickej organizácie a financovanie terorizmu, za čo mu v Belgicku hrozí desaťročné väzenie.



Muž podľa miestnych vyšetrovateľov pôsobil vo vysoko organizovanej skupine osôb prevažne ruského pôvodu, ktorá sa stotožňuje s ideológiou Islamského štátu a získava peniaze na financovanie jej trestných činov. Údajne sa tiež zaoberali nákupom a prepravou materiálu na výrobu výbušnín.



Zadržaný Ukrajinec podľa podpredsedu súdu tvrdil, že bol v Karlových Varoch na liečebnom pobyte po úraze nohy. Sedláček však podotkol, že žiadnu lekársku správu policajtom neukázal. "Pokiaľ ide o vinu, vyjadril sa v zmysle, že nerobí nič zlé," dodal sudca. Proti prípadnému vydaniu do Belgicka podľa neho neprotestoval, naopak, chcel by ho čo najskôr.



Väznica v Plzni podľa Noviniek zaviedla z dôvodu pobytu zadržaného Ukrajinca mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Riaditeľ väznice to odmietol komentovať.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)