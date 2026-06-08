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V Kašmíre došlo k zrážkam medzi políciou a protestujúcimi
K najnovším zrážkam došlo v meste Rawalakot.
Autor TASR
Islamabad 8. júna (TASR) - Pri zrážkach medzi políciou a členmi zakázanej protestnej skupiny Spoločný akčný výbor Awami (JAAC) v časti Kašmíru spravovanom Pakistanom zahynulo sedem ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Agentúra AFP o tom v pondelok informovala s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR.
K najnovším zrážkam došlo v meste Rawalakot. Jeden z tamojších popredných predstaviteľov pre AFP potvrdil, že medzi obeťami sú traja civilisti. Ďalších 40 utrpelo zranenia.
Polícia v samostatnom vyhlásení oznámila, že pri incidente zahynuli štyria policajti a 23 je zranených.
JAAC je protivládne hnutie požadujúce ekonomické a správne reformy. Miestna vláda ho zakázala na základe protiteroristických zákonov. Členovia JAAC to označili za „utláčanie“ a tvrdia, že demonštrujú za legitímne ekonomické a politické práva. Prisľúbili tiež, že v protestoch budú pokračovať.
Polícia uviedla, že ústredie JAAC bolo v nedeľu zapečatené a v Muzaffarabáde, najväčšom meste v pakistanskom Kašmíre, bol vyhlásený zákaz veľkých zhromaždení. Počas víkendu bolo podľa úradov zatknutých viac ako 70 členov JAAC. Reportér agentúry AFP informoval, že v pondelok v meste hliadkovali bezpečnostné zložky.
Násilné zrážky medzi políciou a demonštrantami pod vedením JAAC sa v Kašmíre naposledy konali v septembri, pripomína AFP. Zahynulo pri nich deväť ľudí.
K najnovším zrážkam došlo v meste Rawalakot. Jeden z tamojších popredných predstaviteľov pre AFP potvrdil, že medzi obeťami sú traja civilisti. Ďalších 40 utrpelo zranenia.
Polícia v samostatnom vyhlásení oznámila, že pri incidente zahynuli štyria policajti a 23 je zranených.
JAAC je protivládne hnutie požadujúce ekonomické a správne reformy. Miestna vláda ho zakázala na základe protiteroristických zákonov. Členovia JAAC to označili za „utláčanie“ a tvrdia, že demonštrujú za legitímne ekonomické a politické práva. Prisľúbili tiež, že v protestoch budú pokračovať.
Polícia uviedla, že ústredie JAAC bolo v nedeľu zapečatené a v Muzaffarabáde, najväčšom meste v pakistanskom Kašmíre, bol vyhlásený zákaz veľkých zhromaždení. Počas víkendu bolo podľa úradov zatknutých viac ako 70 členov JAAC. Reportér agentúry AFP informoval, že v pondelok v meste hliadkovali bezpečnostné zložky.
Násilné zrážky medzi políciou a demonštrantami pod vedením JAAC sa v Kašmíre naposledy konali v septembri, pripomína AFP. Zahynulo pri nich deväť ľudí.