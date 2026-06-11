Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. jún 2026Meniny má Dobroslava
< sekcia Zahraničie

V Kašmíre pochovali obete nehody armádneho vrtuľníka

.
Dym sa valí po havárii armádneho vrtuľníka MI-17 v dôsledku technickej poruchy v Muzaffarabáde, hlavnom meste pakistanského Kašmíru, v stredu 10. júna 2026. Foto: TASR/AP

Podľa zdroja Reuters boli medzi mŕtvymi aj jeden major a dvaja plukovníci.

Autor TASR
Islamabad 11. júna (TASR) - Pri stredajšej havárii vojenského vrtuľníka v pakistanskej časti Kašmíru zahynulo najmenej 22 osôb, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje, píše TASR.

Podľa zdroja Reuters boli medzi mŕtvymi aj jeden major a dvaja plukovníci. V Muzaffarabáde ako hlavnom meste tohto regiónu vo štvrtok úrady pre obete usporiadali slávnostný pohrebný sprievod. Rakvy zahalené pakistanskými vlajkami niesli príslušníci delostreleckej jednotky nasadenej v Kašmíre.

Podľa reportéra agentúry AFP sa sprievode zúčastnili aj miestni obyvatelia. Po obrade boli rakvy údajne naložené do sanitiek, ktoré prevezú pozostatky obetí na pochovanie do ich rodných miest.

Pakistanská armáda v stredu oznámila, že vrtuľník Mi-17 havaroval pre technickú poruchu a všetci pasažieri zahynuli. Presný počet obetí však oficiálne nepotvrdila. Dodala, že príčina nehody bude predmetom vyšetrovania.

V uplynulých dňoch bola v Muzaffarabáde posilnená prítomnosť bezpečnostných zložiek po víkendových zrážkach medzi nedávno zakázanou protestnou skupinou Spoločný akčný výbor Awami (JAAC) a bezpečnostnými zložkami. Podľa Reuters si vyžiadali najmenej 11 obetí.
.

Neprehliadnite

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN