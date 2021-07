V Kaspickom mori neďaleko ropnej plošiny došlo k mohutnému výbuchu

Baku 5. júla (TASR) - Mohutný výbuch otriasol v nedeľu oblasťou Kaspického mora, v ktorej Azerbajdžan prevádzkuje rozsiahle ropné polia, informoval britský denník The Guardian.



Príčina ohnivého výbuchu, ktorý bol zachytený na videu, nebola bezprostredne známa. Azerbajdžanská ropná spoločnosť SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) však uviedla, že podľa predbežných informácií je za explóziu zodpovedná bahenná sopka. Spoločnosť dodala, že nedošlo k poškodeniu ani jednej jej ropnej plošiny.



Výbuch nastal zhruba desať kilometrov od náleziska zemného plynu Ümid, ktoré je vzdialené približne 75 kilometrov od hlavného mesta Baku, oznámila azerbajdžanská agentúra APA s odvolaním sa na hovorcu SOCAR-u.



Podľa odborníka na bahenné sopky profesora Marka Tingaya z Adelaidskej univerzity v Austrálii bol výbuch "s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený bahennou sopkou". V Azerbajdžane sa nachádzajú "stovky" podobných sopiek a približne štvrtina z nich vybuchuje, dodal.



V Kaspickom mori je veľa bahenných sopiek, ktoré chrlia bahno, avšak i horľavé plyny, pripomína The Guardian.



Vedci si nie sú istí, čo presne spôsobuje ohnivé erupcie bahenných sopiek. Domnievajú sa však, že balvany a skaly, ktoré erupcia vychrlí, môžu o seba naraziť a spôsobiť iskru, ktorá horľavé plyny zapáli.