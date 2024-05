V Katalánsku hlasujú vo voľbách, prieskumy favorizujú socialistov

Barcelona 12. mája (TASR) - Obyvatelia španielskeho regiónu Katalánsko v nedeľu hlasujú v predčasných voľbách. V prieskumoch viedla Strana katalánskych socialistov (PSC) pred dvojicou separatistických strán. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Volebné miestnosti v jednotlivých obvodoch musia byť otvorené do 9.00 h a hlasovať bude možné do 20.00 h. V Katalánsku je 5,7 milióna oprávnených voličov a ďalších takmer 300.000 osôb je registrovaných na hlasovanie v zahraničí, píše El Mundo. Hlasy bolo možné odovzdať aj prostredníctvom pošty.



O kreslá sa celkovo uchádza deväť politických strán. Neočakáva sa však, že by niektorá z nich získala v 135-člennom parlamente dostatok kresiel na to, aby mohla vládnuť samostatne, píše AP.



Hlasovanie je skúška pre separatistické hnutie v tomto regióne i pre vládu španielskeho premiéra Pedra Sáncheza zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), konštatuje AP. Na základe prieskumov verejnej mienky má najvyššiu podporu PSC, na čele ktorej je Salvador Illa. Nasledujú separatistické strany Spoločne za Katalánsko (JxCat) a Republikánska ľavica Katalánska (ERC).



V Katalánsku sú už viac než 10 rokov pri moci politické strany, ktoré podporujú nezávislosť tohto regiónu, pripomína AFP. JxCat však v októbri 2022 odišla z vlády pre nezhody v spojitosti s úsilím o nezávislosť a pri moci zostala ERC s podporou menších koaličných partnerov.



Členom ERC je aj súčasný katalánsky premiér Pere Aragones. Ten v marci vyhlásil predčasné voľby po tom, ako jeho menšinová vláda neschválila rozpočet tohto regiónu. Lídrom JxCat j Carlos Puigdemont, ktorý žije v exile od neúspešného pokusu o nezávislosť v októbri 2017. V nedeľu sa však uchádza o zvolenie, hoci mu v príde návratu do Španielska hrozí zatknutie.



Katalánska vláda zorganizovala referendum o odtrhnutí sa od Španielska už 1. októbra 2017, no bez súhlasu vlády v Madride. Španielsky ústavný súd následne vyhlásil referendum za nezákonné. Niektorí predstavitelia katalánskej vlády boli zatknutí, ďalším -vrátane Puigdemonta - sa podarilo ujsť do zahraničia.



Premiér Sánchez prisľúbil katalánskym politikom ústupky za podporu, ktorú mu v novembri minulého roka pri hlasovaní o dôvere v parlamente poskytli dve katalánske separatistické strany.



Jednou z požiadaviek boli amnestie pre katalánskych separatistov stíhaných a súdených za neúspešný pokus o vyhlásenie nezávislosti z roku 2017. Dolná komora španielskeho parlamentu tento návrh schválila v marci tohto roka, ešte však čaká na odobrenie hornou komorou (Senátom). V krajine z dôvodu amnestií vypukli protesty.