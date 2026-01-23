< sekcia Zahraničie
V Katalánsku obnovili vlakovú dopravu po utorkovej nehode
Železničnú dopravu v Katalánsku na severovýchode Španielska denne využíva v priemere 400.000 ľudí. V utorok večer bola pozastavená po nehode v mestečku Gelida.
Autor TASR
Madrid 23. januára (TASR) - Miestne a regionálne vlaky v Katalánsku v piatok obnovili prevádzku po dvoch dňoch dopravného chaosu spôsobeného nehodou, pri ktorej zahynula jedna osoba. TASR správu prebrala z agentúry DPA.
Opätovné spustenie prevádzky potvrdila katalánska železničná spoločnosť Rodalies.
Železničnú dopravu v Katalánsku na severovýchode Španielska denne využíva v priemere 400.000 ľudí. V utorok večer bola pozastavená po nehode v mestečku Gelida. Vlak narazil do zvyškov oporného múru diaľnice AP-7, ktorý sa zrútil na železničnú trať. Zomrel rušňovodič a najmenej 20 ľudí sa zranilo, z toho päť vážne.
V nedeľu sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii zrazili dva vlaky. Španielske úrady po ukončení všetkých pitiev vo štvrtok stanovili konečný počet obetí na 45. Viac než 120 ľudí utrpelo zranenia.
Odborníci tvrdia, že príčinou nehody, ktorá viedla k jednému z najsmrteľnejších železničných nešťastí v Európe, mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v utorok vylúčil sabotáž.
K vlakovej nehode došlo vo štvrtok aj v susednom Murcijskom regióne, kde prímestský vlak narazil do stavebného žeriavu. Incident si vyžiadal niekoľkých zranených.
Opätovné spustenie prevádzky potvrdila katalánska železničná spoločnosť Rodalies.
Železničnú dopravu v Katalánsku na severovýchode Španielska denne využíva v priemere 400.000 ľudí. V utorok večer bola pozastavená po nehode v mestečku Gelida. Vlak narazil do zvyškov oporného múru diaľnice AP-7, ktorý sa zrútil na železničnú trať. Zomrel rušňovodič a najmenej 20 ľudí sa zranilo, z toho päť vážne.
V nedeľu sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii zrazili dva vlaky. Španielske úrady po ukončení všetkých pitiev vo štvrtok stanovili konečný počet obetí na 45. Viac než 120 ľudí utrpelo zranenia.
Odborníci tvrdia, že príčinou nehody, ktorá viedla k jednému z najsmrteľnejších železničných nešťastí v Európe, mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v utorok vylúčil sabotáž.
K vlakovej nehode došlo vo štvrtok aj v susednom Murcijskom regióne, kde prímestský vlak narazil do stavebného žeriavu. Incident si vyžiadal niekoľkých zranených.