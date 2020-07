V Katalánsku platí zákaz konzumovania alkoholu na verejných miestach

Barcelona 28. júla (TASR) - Katalánska regionálna vláda v utorok zakázala požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Toto opatrenie zaviedla v reakcii na rastúci počet osôb nakazených koronavírusom nového typu. Informovala o tom agentúra Catalan News Agency (CNA) s tým, že za porušenie nového nariadenia hrozí pokuta od 3000 do 15.000 eur.



Od začiatku procesu uvoľňovania reštrikcií prijatých v súvislosti s epidémiou koronavírusu vedci zistili, že čoraz viac pozitívne testovaných na koronavírus sa objavuje medzi mladými ľuďmi, ktorí radi po večeroch navštevujú bary a diskotéky a majú veľa sociálnych kontaktov.



Popíjanie skupín ľudí na verejných miestach sa v Katalánsku rozmáha, odkedy sa minulý týždeň v regióne opäť zastavil nočný život. Mladí ľudia i turisti sa preto schádzajú na ulici a tam si organizujú spoločné stretnutia spojené s konzumáciou alkoholu.



Nový zákaz už medzičasom schválila rada civilnej obrany. Hovorkyňa katalánskej vlády Meritxell Budóová vysvetlila, že zákaz konzumácie alkoholických nápojov na verejných miestach bol prijatý s ohľadom na "verejné zdravie".



Katalánska vláda súčasne oznámila, že zodpovednosť za rešpektovanie nového zákazu nesú miestne samosprávy, ktoré získali aj právomoc na udeľovanie sankcií.



Katalánsko, podobne ako väčšina regiónov Španielska, sa od 9. júla vrátilo k povinnému noseniu rúška alebo respirátora, a to tak v interiéri, ako aj exteriéri. Nariadenie chrániť si horné dýchacie cesty platí pre všetky osoby od šiestich rokov a to aj v prípade, keď je medzi ľuďmi zaručená bezpečná vzdialenosť 1,5 metra.