V Katalánsku sa začína predvolebná kampaň

Madrid 28. januára (TASR) - Katalánske ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že deväť predstaviteľov separatistického hnutia, ktorí boli odsúdení na dlhoročné väzenské tresty, sa môže uchádzať o priazeň voličov v nadchádzajúcich katalánskych voľbách.



Odsúdení politici a aktivisti tak počínajúc piatkom budú môcť počas dňa a víkendov opúšťať väzenie a zapojiť sa do kampane pred regionálnymi voľbami v Katalánsku.



Podľa agentúry DPA však možno očakávať, že španielska prokuratúra sa proti rozhodnutiu katalánskeho ministerstva odvolá. Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula situáciu z decembra roku 2020, keď súd v Madride zrušil skorší verdikt katalánskeho súdu, ktorý odsúdeným politikom priznal právo na opustenie väznice počas dňa.



Podpredseda bývalej katalánskej vlády Oriol Junqueras a osem spoluobžalovaných boli vlani na jeseň odsúdení na tresty väzenia do 13 rokov. Tresty dostali za svoje aktivity pri príprave referenda o nezávislosti Katalánska, ktoré sa napriek nesúhlasu Madridu v regióne konalo 1. októbra 2017. Vynesenie týchto verdiktov vyvolalo v katalánskej metropole Barcelona násilné protesty.



V Katalánsku sú separatisti pri moci aj naďalej. Regionálne strany, ktoré sa zasadzujú o odštiepenie Katalánska od Španielska, vytvorili po voľbách v decembri roku 2017 menšinovú vládu.



Nateraz nie je jasné, či sa parlamentné voľby 14. februára vôbec uskutočnia, keďže regionálna vláda ich svojím výnosom nedávno odložila do 30. mája.



Vláda odklad volieb zdôvodnila zlou epidemiologickou situáciou v regióne, kde sa podľa odborníkov práve okolo 14. februára očakáva vrchol tretej vlny pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Katalánsky najvyšší súdny tribunál (TSJC) však vládou presadzovaný odklad volieb predbežne zrušil, proti čomu sa vláda následne odvolala. Vo veci teraz rozhodne odvolací súd.



Napriek tejto právnej neistote mohli politické strany v Katalánsku vo štvrtok spustiť svoju predvolebnú kampaň. Úrady uvoľnili zákaz cestovania medzi obcami, aby sa mohli konať politické zhromaždenia, avšak za splnenia podmienky nižšieho počtu účastníkov, prekrytia dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom a zachovania rozstupov medzi ľuďmi, informovala agentúra AP.



Tieto voľby budú v Katalánsku tretie od januára roku 2016. V predchádzajúcich voľbách boli úspešní separatistickí lídri - Carles Puigdemont a Quim Torra. Španielska justícia ich oboch následne funkcií zbavila, pričom Torra dostal v septembri minulého roku súdny zákaz vykonávať svoju funkciu.



Zákaz platí 18 mesiacov a súd ho Torrovi udelil za to, že počas kampane pred voľbami v apríli 2019 odmietol odstrániť separatistické symboly z verejných budov - napriek tomu, že ho na to vyzvala španielska volebná komisia. Na čele Katalánska je odvtedy dočasne vicepremiér Pere Aragones.