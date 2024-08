Zadržali policajta podozrivého z napomáhania Puigdemontovi pri úteku

Barcelona 8. augusta (TASR) - Španielska polícia vo štvrtok zadržala jedného zo svojich príslušníkov pre podozrenie, že pomohol katalánskemu separatistickému lídrovi Carlesovi Puigdemontovi utiecť a ukryť sa v Barcelone, kde ráno vystúpil pred davom priaznivcov. Politik sa do vlasti vrátil po siedmich rokoch v exile aj napriek riziku, že ho zatknú. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Zadržaný policajt podľa španielskych médií poskytol biele vozidlo, v ktorom Puigdemont údajne ušiel po krátkom prejave pred davom priaznivcom v centre mesta pri Víťaznom oblúku neďaleko katalánskeho parlamentu.



DPA píše, že v súčasnosti prebieha po politikovi rozsiahle pátranie. Katalánska polícia v uliciach Barcelony aj mimo mesta postavila zátarasy v snahe nájsť Puigdemonta. Taktiež podľa DPA vykonávala kontroly vozidiel, ktoré sa pokúšali vyjsť z mesta.



Na separatistického lídra je vydaný zatykač v súvislosti s jeho úlohou pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.



Puigdemont ešte v stredu avizoval, že sa vráti späť do Španielska. Vo štvrtok ráno sa podľa svojich slov chystal zúčastniť na voľbe nového katalánskeho lídra. V parlamente sa napokon neukázal, uviedla BBC.



Britská stanica píše, že niektorí španielski komentátori sa pozastavujú nad tým, že polícia nebola schopná zatknúť Puigdemonta napriek skutočnosti, že svoj návrat do Katalánska vopred oznámil.



Jeden z jeho spojencov Aleix Sarri kritizoval policajnú operáciu a na sociálnej sieti X napísal, že ide o "hon zaplatený z verejných peňazí, aby sa zapáčil mocnostiam v Madride" "Toto nie je demokracia," uviedol.



Naopak, Ignacio Garriga z krajne pravicovej strany Vox, ktorá sa ostro stavia proti nezávislosti Katalánska, uviedol, že strana "urobí všetko potrebné, aby bol Puigdemont zatknutý".



Puigdemont stál na čele regionálnej vlády Katalánska v roku 2017, keď presadila nezákonné referendum o odtrhnutí sa od Španielska. Nasledovalo vyhlásenie krátkej nezávislosti, madridské úrady ju však zrušili. Puigdemont onedlho nato ušiel do zahraničia, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, ale španielska justícia ho stále hľadá.



Španielsky najvyšší súd 1. júla rozhodol, že zákon o amnestii pre katalánskych separatistov, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sa na neho nevzťahuje v plnej miere.