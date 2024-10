V Katare prebehne referendum o zrušení volieb do legislatívneho zboru

Dauha 15. októbra (TASR) - Katar výnimočne usporiada referendum, v ktorom budú občania hlasovať o balíku ústavných zmien vrátane návrhu, ktorým by sa upustilo od snahy zaviesť parlamentné voľby. Emir Tamím bin Hamada Ál Sání to uviedol vo svojom prejave pri otvorení zasadnutia katarského legislatívneho zboru. Väčšina moci v tejto autoritatívnej monarchii sa koncentruje práve v rukách emira. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



V roku 2021 sa v Katare konali vôbec prvé voľby, v ktorých si oprávnení voliči vyberali dve tretiny 45-členného Poradného zhromaždenia (Madžlis aš-šúrá), ktoré je katarským legislatívnym zborom. Politické strany sú v krajine zakázané a všetci kandidáti kandidovali ako nezávislí. Voľby umožnilo ústavné referendum z roku 2003. Uskutočnili sa však až o 18 rokov neskôr.



Sání na otvorení zasadnutia Poradného zhromaždenia vyhlásil, že voľby boli experimentom, ktorý katarská vláda vyhodnotila a navrhla ústavné zmeny. Emir uviedol, že zrušením volieb sa Katar vyhne napätiu medzi rodinami a kmeňmi, ktoré vyvolal volebný proces.



"Poradné zhromaždenie nie je zastupiteľským parlamentom v demokratickom systéme a jeho postavenie a právomoci neovplyvní to, či budú jeho členovia zvolení vo voľbách alebo vymenovaní," vyhlásil emir. V súčasnosti je jedna tretina členov zhromaždenia menovaná samotným emirom.



Reuters pripomína, že prvé voľby v krajine vyvolali zriedkavé napätie medzi miestnymi kmeňmi. Proti volebným pravidlám protestovali najmä príslušníci beduínskeho kmeňa Al-Muráh. Ide o jeden z najväčších beduínskych kmeňov v Perzskom zálive, ktorého korene siahajú do východnej časti Saudskej Arábie.



Prijatý volebný zákon však tejto skupine voliť neumožňoval, pretože vo voľbách nemohli voliť Katarčania, ktorých rodina na území krajiny nežila pred rokom 1930.



Členovia kmeňa Al-Muráh boli v minulosti kráľovskou rodinou obvinení z účasti na pokuse o štátny prevrat v roku 1996, ktorý údajne podporila Saudská Arábia. Vláda následne viacerým z nich odobrala občianstvo. Príslušníci kmeňa vládu obviňujú z diskriminácie.