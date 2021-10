V Katare sa konajú prvé voľby do orgánu šúrá

Dauha 2. októbra (TASR) - V emiráte Katar ležiacom na Arabskom polostrove sa v sobotu konajú prvé voľby do orgánu šúrá. Voliči rozhodujú o 30 zo 45 členov šúry, ktorá bola doteraz poradným orgánom emira Tamíma ibn Hamada as-Sáního, informuje agentúra AFP.



Neočakáva sa však, že hlasovanie výrazne zmení rovnováhu síl v Katare. Zvyšných 15 členov šúry totiž naďalej menuje emir. Politické strany sú navyše zakázané a v Katare neexistuje ani parlament.



Šúra bude mať obmedzené právomoci: bude môcť predkladať návrhy zákonov, schvaľovať rozpočet a odvolávať ministrov. Katarský emir však bude mať právo veta.



Voľby do tohto orgánu sa mali pôvodne uskutočniť už v roku 2007, ale opakovane sa odkladali. V Katare sa doteraz konali len komunálne voľby a referendá o zmene ústavy.



Z 284 schválených kandidátov je len 28 žien. Kandidovať a voliť môžu iba tí Katarčania, ktorých predkovia boli občanmi emirátu už v roku 1930. Katarské občianstvo má pritom len asi 330.000 z 2,5 milióna obyvateľov krajiny.



Volebné miestnosti sú otvorené od 08.00 h do 18.00 h miestneho času (07.00 h – 17.00 h SELČ). Výsledky majú byť oznámené ešte v nedeľu.