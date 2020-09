V Katare sa začali mierové rokovania afganskej vlády a Talibanu

Dauha 12. septembra (TASR) - V katarskej metropole Dauha sa v sobotu začali mierové rozhovory medzi afganskou vládou a militantným hnutím Taliban, zamerané na ukončenie 19 rokov vojny v stredoázijskej krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Vôbec prvé rozhovory afganskej vlády s Talibanom, ktorý dlhé roky dialóg s Kábulom odmietal, sú súčasťou dohody, ktorú vo februári v Dauhe podpísali s Talibanom Spojené štáty. Vnútroafganské rokovania sú dôležité pri úsilí o dosiahnutie trvalého mieru v Afganistane, ktorý by umožnil odchod jednotiek USA a NATO, píše agentúra AP.



Historická dohoda USA s Talibanom počíta s tým, že Washington do budúceho roka výmenou za bezpečnostné záruky stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu. Afganská vláda sa zaviazala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a tí zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.



Na sobotňajšej úvodnej ceremónii, ktorú otvoril katarský minister zahraničných vecí šejk Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, sa okrem delegácií Talibanu a afganskej vlády zúčastnili šéf americkej diplomacie Mike Pompeo a osobitný vyslanec USA pre zmierenie v Afganistane Zalmay Khalilzad.



Pompeo už v piatok obom stranám odkázal, že historickú šancu ukončiť štyri desaťročia vojen a krviprelievania v Afganistane "nesmú premrhať".



Hlavný vyjednávač afganskej vlády v sobotu poďakoval Talibanu za "ochotu rokovať".



"Môžem vám s presvedčením povedať, že dejiny našej krajiny si budú dnešok pamätať ako koniec vojny a utrpenia nášho ľudu," vyhlásil bývalý minister zahraničných vecí Abdulláh Abdulláh.



Obe strany sa na rokovaniach pokúsia vyriešiť náročné otázky, ku ktorým patria podmienky trvalého prímeria, práva žien a menšín či odzbrojenie desaťtisícov bojovníkov Talibanu i rôznych milícií vojenských vodcov, z ktorých sú viaceré spojencami vlády. Očakáva sa, že témou budú aj ústavné zmeny a deľba moci, no tiež plán obnovy Afganistanu.