< sekcia Zahraničie
V Katare vo štvrtok pochovajú obete izraelského útoku
Premiér Kataru vyjadril nádej na spoločnú regionálnu reakciu na útok a uviedol, že v Dauhe sa uskutoční arabsko-islamský summit, na ktorom sa rozhodne o ďalšom postupe.
Autor TASR
Dauha 11. septembra (TASR) - Katarské ministerstvo vnútra oznámilo, že vo štvrtok sa bude v Dauhe konať pohreb obetí izraelského leteckého útoku, ku ktorému došlo v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort vnútra vnútra v príspevku na sieti X uviedol, že pohreb „mučeníkov, ktorí zahynuli pri izraelskom útoku“, sa uskutoční vo štvrtok popoludní miestneho času v mešite imáma Muhammada bin Abd al-Wahhába. Obete následne pochovajú na cintoríne v Musajmíre.
Izrael v utorok podnikol 15 stíhačkami nálet na konkrétny cieľ v Dauhe, pričom uviedol, že terčom jeho útoku boli lídri palestínskeho militantného hnutia Hamas, predovšetkým hlavný vyjednávač hnutia Chalíl Hajja. Skupina však tvrdí, že všetci jej hlavní predstavitelia útok prežili. Zahynuli však piati jej členovia vrátane Hajjovho syna a tiež príslušník katarských bezpečnostných zložiek.
Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání po útoku vyhlásil, že Katar si vyhradzuje právo reagovať na tento útok. Zároveň povedal, že tento útok zmaril nádeje pre zvyšných rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava Hamas. Vyzval tiež, aby bol izraelský premiér Benjamin Netanjahu postavený pred súd.
Premiér Kataru vyjadril nádej na spoločnú regionálnu reakciu na útok a uviedol, že v Dauhe sa uskutoční arabsko-islamský summit, na ktorom sa rozhodne o ďalšom postupe.
V Dauhe sa konalo niekoľko kôl nepriamych rokovaní predstaviteľov Hamasu a Izraela o prímerí v Pásme Gazy. V Katare od roku 2012 sídli politický úrad Hamasu, a to so súhlasom Spojených štátov, ktoré sa usilovali udržať si komunikačný kanál s touto militantnou skupinou, objasňuje AFP.
Rezort vnútra vnútra v príspevku na sieti X uviedol, že pohreb „mučeníkov, ktorí zahynuli pri izraelskom útoku“, sa uskutoční vo štvrtok popoludní miestneho času v mešite imáma Muhammada bin Abd al-Wahhába. Obete následne pochovajú na cintoríne v Musajmíre.
Izrael v utorok podnikol 15 stíhačkami nálet na konkrétny cieľ v Dauhe, pričom uviedol, že terčom jeho útoku boli lídri palestínskeho militantného hnutia Hamas, predovšetkým hlavný vyjednávač hnutia Chalíl Hajja. Skupina však tvrdí, že všetci jej hlavní predstavitelia útok prežili. Zahynuli však piati jej členovia vrátane Hajjovho syna a tiež príslušník katarských bezpečnostných zložiek.
Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání po útoku vyhlásil, že Katar si vyhradzuje právo reagovať na tento útok. Zároveň povedal, že tento útok zmaril nádeje pre zvyšných rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava Hamas. Vyzval tiež, aby bol izraelský premiér Benjamin Netanjahu postavený pred súd.
Premiér Kataru vyjadril nádej na spoločnú regionálnu reakciu na útok a uviedol, že v Dauhe sa uskutoční arabsko-islamský summit, na ktorom sa rozhodne o ďalšom postupe.
V Dauhe sa konalo niekoľko kôl nepriamych rokovaní predstaviteľov Hamasu a Izraela o prímerí v Pásme Gazy. V Katare od roku 2012 sídli politický úrad Hamasu, a to so súhlasom Spojených štátov, ktoré sa usilovali udržať si komunikačný kanál s touto militantnou skupinou, objasňuje AFP.