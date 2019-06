V katedrále Notre-Dame konala prvá omša od ničivého požiaru

Z bezpečnostných dôvodov sa na omši zúčastnilo iba približne 30 ľudí.

Paríž 15. júna (TASR) - Presne dva mesiace po ničivom požiari sa v sobotu večer v parížskej katedrále Notre-Dame uskutočnila prvá omša. Jej dejiskom bola Kaplnka Panny Márie na východnej strane katedrály, ktorú požiar ušetril a bola označená za bezpečnú, uviedli agentúry AFP a DPA.



Omšu, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti sviatku posvätenia oltára katedrály, celebroval parížsky arcibiskup Michel Aupetit. "Plamene, ktoré budovu 15. apríla spustošili, vyvolali vlnu emócií nielen medzi veriacimi," povedal Aupetit vo svojej kázni, vysielanej v priamom prenose. "Táto katedrála je miestom uctievania, to je jej skutočný a jedinečný účel," dodal.



Z bezpečnostných dôvodov sa na omši zúčastnilo iba približne 30 ľudí. Polovicu z nich tvorili kňazi vrátane rektora katedrály, biskupa Patricka Chauveta, zvyšok boli dobrovoľníci, ľudia pracujúci na obnove budovy a veriaci.



Na ochranu pred prípadnými padajúcimi úlomkami museli mať všetci účastníci obradu na hlavách prilby, aj keď podľa zvyklostí muži v chráme prikrývku hlavy snímajú na znak úcty k Bohu. Nad loďou a chórom katedrály boli natiahnuté ochranné siete.



Požiar katedrály Notre-Dame vypukol v priestoroch strechy 15. apríla. Na jeho hasení a záchrane katedrály pracovalo približne 400 hasičov. Požiar sa podarilo uhasiť nadránom nasledujúceho dňa.



Počas požiaru bola zničená strecha celej lode a niektoré stredoveké okenné vitráže. Poškodené sú aj vnútorné časti kostola, najmä po tom, ako sa zrútila veža sanktusník, ktorá prerazila celé jedno pole krížovej klenby a časť klenieb v zadnej časti chrámu. Väčšina vzácnych artefaktov však bola ušetrená - časť preto, že boli kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii katedrály uskladnené na inom mieste, a zvyšok sa podarilo dostať do bezpečia po vypuknutí požiaru.



Presná príčina požiaru zatiaľ nebola zistená, ale je pravdepodobné, že ho mohol pôsobiť skrat v elektrickom vedení.



Deň po požiari bola vo Francúzsku vyhlásená celoštátna zbierka na rekonštrukciu katedrály. Peniaze sa zbierajú aj v mnohých iných krajinách.



Biskup Chauvet oznámil, že hneď, ako to bude možné, postavia na nádvorí Notre-Dame malú mariánsku svätyňu. Vo svätyni bude kópia sochy madony s dieťaťom, známej ako Notre-Dame de Paris, a veriaci a pútnici sa v nej budú môcť modliť či rozjímať.